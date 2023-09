Idee für neue Show im deutschen TV erinnert an Black Mirror: Künstler trifft sich selbst, aber 40 Jahre jünger

Auf Sky kommt im September die neue Original Show „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“. Schauspieler Dieter Hallervorden trifft auf sich selbst, aber 40 Jahre jünger – dank KI. Worum es in dieser TV-Show geht, verrät euch MeinMMO.

Wann kommt „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“?

Die neue Sendung „Me & Myself” könnt ihr am 05. September um 20:15 Uhr auf Sky One schauen, sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Go.

Worum geht’s in der Show? Der deutsche Schauspieler Dieter Hallervorden, den bestimmt viele durch seinen Comeback-Hit „Honig im Kopf“ kennen, bekommt anlässlich seines 88. Geburtstag die Chance sein jüngeres Ich zu treffen. Die brandneue Show „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“ wird von Comedian Michael Mittermeier moderiert.

„Erstmals im deutschen TV trifft ein Künstler auf sein jüngeres Ich“

Dank künstlicher Intelligenz trifft Dieter Hallevorden eine frühere Version von sich selbst, aus dem Jahr 1987. Der junge Dieter weiß noch nichts über die Zukunft und lebt noch in dem Glauben, dass die DDR existiert – was für witzige Momente sorgen soll, wenn die beiden Dieters aufeinander treffen.

Die Show schaut auf die verschiedenen Themen aus Dieters Leben. Es geht um seine populäre Rolle in „Nonstop Nonsens“, über die Enthüllung seiner Stasi-Akte und auch über seine Erfahrungen im Bereich Stuns. Zudem wird es auch über die Visionen seines jüngeren Ichs gehen. Besonders der Moment, wenn Dieter Hallervorden auf seine jetzige Ehefrau trifft, soll ein magisches Highlight sein.

Wie wurde das jüngere Ich erstellt? Mit Hilfe einer Deepfake Technologie konnte das jüngere Ich von Dieter Hallervorden kreiert werden. Dafür wurde haufenweise Material aus den späten 70er bis frühen 90er Jahren gesammelt.

Darunter:

Alte Auftritte

DVDs

Blu-Ray

Weitere Quellen, in denen das Gesicht von Dieter gut zu erkennen war

Durch alle gesammelten Daten konnte eine digitale Maske von Dieter Hallervorden aus dem Jahr 1987 erstellt werden.

Was sagen Mittermeier und Hallervorden dazu?

Dieter Hallervorden war schlichtweg begeistert und sagte dazu (via Sky.de) :

Ich hätte niemals gedacht mit einer jüngeren Version von mir auf Zeitreise zu gehen und auf diese humorvolle Weise mein Leben zu reflektieren und Ereignisse nochmals im Hier und Jetzt zu durchleben. Dieter Hallervorden

Michael Mittermeier betont (via Sky.de )„Me & Myself“ ist nicht nur technisch etwas völlig Neues, sondern auch für mich in der Moderation eine Herausforderung. Zeitgleich sowohl neben dem jungen als auch dem Dieter Hallervorden der Gegenwart zu sitzen und beide zu interviewen, klingt vielleicht seltsam, ist aber äußerst spannend[…].“

Irgendwie spannend zu sehen, was alles mit Hilfe von künstlicher Intelligenz möglich ist. Doch ein wenig beängstigend ist es trotzdem. Es hat einen Hauch vom selben Gruselfaktor wie in der Science-Fiction-Serie „Black Mirror“, in der die Technologie die Überhand über die Menschheit gewonnen hat.