Noch nie war ich bei In-Ear-Kopfhörern für PC und PS5 so zwiegespalten – Denn die Idee hinter den “Cloud Mix Buds” ist genial

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Am PC und an der Konsole (USB-C-Anschluss vorausgesetzt) lassen sich die In-Ears problemlos mit dem beiliegenden Dongle verwenden. Hier kann ich dann aber die Software nicht wirklich nutzen.

HyperX bietet mit den „Cloud Mix Buds“ In-Ear-Kopfhörer für Gamer an. Man will guten Klang auf kleiner Größe bieten und wirbt gleichzeitig mit niedriger Gaming-Latenz und breiter Kompatibilität für Handy, PC und Konsolen. Insbesondere In-Ears, die mit der PS5 kompatibel sind, sind eher eine Seltenheit.

Insert

You are going to send email to