Irrer Shooter Hyenas bietet einzigartigen Genre-Mix – Erstes Gameplay sieht aus wie Borderlands und Overwatch

Der neue Shooter Hyenas ist ein Helden-Shooter mit Borderlands-Flair und Raubüberfall-Mechaniken. Der Titel wurde bereits vorgestellt, zeigte aber noch kein Gameplay. MeinMMO durfte auf der gamescom einen Blick auf Alpha-Gameplay werfen und sah irren Humor und einen ganz neuen Ansatz im Shooter-Genre.

Hyenas ist ein neuer Shooter mit einem einzigartigen Gameplay-Ansatz und verbindet dabei:

Humor und Grafik von Borderlands

Helden-Mechaniken von Overwatch

Spiel-Modi Beutegeld von CoD Warzone

In einer unangenehmen Version der Zukunft kämpfen die Hyenas darum, wertvolle „Artefakte“ der Popkultur zu sammeln und damit ordentlich Kohle und Ansehen zu sammeln.

Dafür wählt ihr einen irren Helden aus, kämpft als 3er-Truppe gegen 4 andere Teams und macht euch auf zu legendären Raubzügen.

Auf der gamescom erklärten uns die Entwickler, wie Hyenas funktioniert und was es ausmacht. Das gezeigte Gameplay war jedoch aus einer frühen Alpha-Version und wir durften keine Aufnahmen machen, haben jedoch ein paar Screenshots bekommen.

Für einen ersten Eindruck binden wir euch hier den Ankündigungs-Trailer ein und erklären euch weiter unten das Spielprinzip:

Innovativer Genre-Mix, aber rückwärtsgewandte Grafik

Wie läuft Hyenas ab? Die Zukunft ist im Eimer, die Erde existiert nicht mehr, die Gesellschaft verroht. Reiche leben auf dem Mars, der Rest der Menschheit gammelt im Orbit vor sich hin.

Die Hyenas wollen aus dieser Realität ausbrechen und greifen dazu nach den Schätzen der Reichen. Das sind jedoch keine Kisten voll mit Gold, sondern wertvolle Artefakte, die wir heutzutage als „Merchandise“ bezeichnen würden.

Mit einer guten Portion Humor greift ihr in einem 3er-Team nach diesen Schätzen und müsst euch dabei vor den anderen 4 Teams in Acht nehmen. Auch NPCs sind ein Thema – sie bewachen Schätze, wollen euch erledigen und werfen selbst Loot ab. Es handelt sich also um eine PvEvP-Umgebung.

Sammelt ihr genügend „Merch“ und habt eine gewisse Menge an Cash erreicht, öffnen sich Extraktions-Punkte, über die ihr das Level verlassen könnt. Das erinnert ein wenig an den Beutegeld-Modus von Warzone mit der Extraktions-Mechanik von Escape from Tarkov.

Gerade entsteht ein ganz neues Gaming-Genre – Was sind EFT-Likes?

Die Level sind dabei voll mit PvE-Gegner, bieten Abkürzungen und versteckte Wege. Weil sich alles im All abspielt, ist auch Schwerelosigkeit Teil des Gameplays. Das eröffnet neue Wege, aber auch eine taktische Perspektive, um Gefechte zu euren Gunsten zu drehen.

Gelingt die Flucht, gewinnt ihr das Match. Es ist dabei kein Battle Royale – es reicht also nicht, alle gegnerischen Teams zu besiegen. Ihr müsst immer genügend Cash sammeln und abhauen für einen Sieg. Die Runde dauert dabei um die 15 Minuten.

In Hyenas findet ihr überall Anspielung auf Popkultur in Schwerelosigkeit

Was erinnert an Borderlands? Zuallererst der Humor. Der ist schwarz wie die Nacht, ein wenig „over the top“. Eine dunkle Vision der Zukunft, die viele Protagonisten offenbar nur mit Zynismus und Galgenhumor überstehen. Hyenas ist irre und die Stimmung erinnert sehr an Borderlands.

Zum anderen gibt es Ähnlichkeiten bei der Grafik. Bei den gezeigte Szenen aus der Ego-Perspektive erkannte man einen Hauch Cel-Shading-Grafik. Ob das dem Titel hilft, muss sich noch zeigen. Selbst der Entwickler-Chef von Borderlands sagt, dass die Reihe mit einer realistischeren Grafik womöglich erfolgreicher gewesen wäre (via GameStar.com).

Die Figuren von Hyenas sind brutal überzeichnet, was ihnen direkt Persönlichkeit verleiht.

Was erinnert an Overwatch? Hyenas ist auch ein Helden-Shooter. Jeder wählbare Charakter hat eigene Fähigkeiten und eigene Waffen-Loadouts. Dadurch sind die Möglichkeiten der einzelnen Spieler begrenzt, aber es fördert das Teamplay.

Eine Spielfigur ist der Scharfschütze, eine andere eignet sich eher für den Nahkampf und kann als besondere Fähigkeit Schaum-Barrieren aufstellen. Die nächste Figur hantiert mit Sprengstoff-Handys und tödlichen Teddybären.

Wie bei Overwatch verlangt jedes Team eine gewisse Balance an Spezialisten und Spielweisen. Kommunikative Teams erlangen dadurch direkt einen Vorteil und bei der gamescom-Vorstellung waren die Spieler auch sichtlich bemüht, sehr eng beieinander zu bleiben, um sich gegenseitig zu supporten.

Wann erscheint Hyenas? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, 2023 ist als Release angegeben. Hyenas soll für PC (Epic, Steam), auf PS4, PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

