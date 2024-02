Helldivers 2 hat zu volle Server – Neuer Patch soll eine große Ursache beseitigen

Was bescherte der Patch sonst noch? Daneben gibt es noch weitere Bugfixes und Absturzbehebungen. So sollen zum Beispiel Abstürze verhindert werden, wenn Spieler das Schiff eines anderen betreten oder wenn man aus der Zielperspektive wieder rausging.

Laut einer Studie spielen in Hollywood so wenige Frauen große Hauptrollen wie im Jahr 2010: „Versagen der Branche“

Was ist das für ein Update? Heute, den 22. Februar 2024 erschien Patch 1.000.11 in Helldivers 2, der verschiedene Fixes bescherte. Auf Steam wurden die Patch-Notes vollständig veröffentlicht.

So blieben viele einfach AFK in Helldivers 2 und das für Stunden oder sogar ganze Tage, um ja nicht nochmal in einer Warteschlange festzuhängen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to