Andere wiederum gab in den Kommentaren an, dass sie über mehrere TV-Geräte verfügen, die sie im Wohnzimmer und im Schlafzimmer stehen haben. Die “Schlafzimmer-Fernseher” waren dabei in der Regel kleiner.

Habe weder Fernseher noch Konsole, das klassische Fernsehen finde ich heutzutage schrecklich […]. Wenn ich mal gemütlich einen Film anschauen will oder mit Freunden ein Fußballspiel, dann wird die 120″ Leinwand runtergefahren und das Bild kommt vom PC an den Beamer.

So habt ihr abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage 6.709 MeinMMO-Leser teilgenommen. Jeder von euch konnte genau eine Stimme vergeben und die Wahl konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Im Laufe der Jahre hat sich die Technik immer weiter entwickelt und die Kisten wurden immer weniger “kistenförmig” und immer flacher und breiter. Mittlerweile gibt es eine große Menge an Auflösungen, die einem interessierten Käufer zur Auswahl stehen. Daher wollten wir in einer Umfrage von euch wissen: Welche Auflösung hat euer Fernseher eigentlich?

