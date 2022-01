Warum werden Bildschirme eigentlich in Zoll gemessen?

Darum geht‘s: Falls ihr euch überlegt, einen neuen Monitor zu kaufen, dann werdet ihr früher oder später über die Maßeinheit Zoll stolpern. Eine Maßeinheit, die uns übrigens im Alltag sonst kaum noch begegnet. So hatten wir von MeinMMO euch etwa gefragt, wie groß euer aktueller Fernseher ist und wollten von euch die Größe in Zoll wissen.

MeinMMO erklärt euch, was hinter dieser Angabe steckt und warum viele Geräte auch heute noch damit bezeichnet werden.

Länder wie die USA setzen auf eine andere Maßeinheit als Deutschland

In Deutschland und fast allen anderen Ländern Europas setzen wir einheitlich auf Zentimeter und Meter. Das nennt man auch das „metrische Einheitensystem.“ Das ist noch nicht lange so, denn bis ins 19. Jahrhundert wurde auch in vielen europäischen Ländern noch der Zoll als Maßeinheit verwendet.

Was hat das mit dem Fernseher zu tun? Die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich setzen bis heute noch auf das Zoll als Maßeinheit. Da viele Hersteller ihren Hauptabsatzmarkt oder ihre Firmenzentrale in den USA haben, werden hier viele Waren mit Zoll angegeben. Das gilt dann auch für viele Geräte, die wir bei uns in Deutschland kaufen können.

In Deutschland wird mittlerweile bei einigen Geräten auch hinter die Zollangabe die Maßeinheit in Zentimetern angegeben. Das ist etwa auf Amazon der Fall. Aber auch im deutschen Sprachgebrauch besprechen wir Bildschirmgrößen fast immer in Zoll als Maßeinheit.

Auf Amazon werden viele Geräte sowohl mit Zoll als auch mit Zentimeter angegeben.

Dabei sind Monitore und Fernseher nicht die einzigen Geräte, die in Zoll berechnet werden. Denn daneben gibt es noch einige weitere, wo Zoll als Maßeinheit genommen wird. Die meisten Geräte dürften euch auch schon im Alltag über den Weg gelaufen sein. Auch wenn sich vermutlich niemand von euch einen Fernseher mit einer Größe von 325 Zoll kaufen wird, den LG vor ein paar Wochen angekündigt hatte.

Heute werden viele Geräte in Zoll angegeben

Was wird in Zoll berechnet? Nicht nur Monitore und Fernseher werden in Zoll berechnet. Daneben werden auch etwa

Festplatten, Disketten und Kassetten

Smartphones, Navigationsgeräte, E-Book-Reader und Tablets

Waffen

optische Geräte wie etwa Objektive bei Kameras

Sportgeräte

Musikinstrumente

oder Felgen von Reifen bei Autos und Fahrrädern

… mit Zoll berechnet. Und das ist bei weitem noch nicht die vollständige Liste. In Deutschland findet sich neben Zoll aber oftmals auch eine Angabe in Zentimetern. Bei elektronischen Geräten sind Zollangaben im Alltag bis heute am häufigsten anzutreffen.

Was haltet ihr davon? Ist es euch egal, ob ihr euren Monitor oder eure Festplatte mit Zoll- oder Zentimeter-Angabe kaufen müsst oder habt ihr euch schon lange gefragt, was diese Angaben bedeuten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

