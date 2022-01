Wie groß ist eigentlich euer Fernseher?

Also erzählt mal, wie viel Zoll hat euer TV-Gerät? Ist es euch wichtig, dass der Fernseher möglichst groß ist oder ist die Größe eher nebensächlich? Wie viel trägt die Größe des Fernsehers für euch zum Spielgefühl bei? Oder habt ihr gar keine Glotze und nutzt lieber PC-Monitore? Schreibt es uns in die Kommentare.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt uns mehr über die Größe euer Kiste in dem Umfrage-Tool weiter unten verraten. Wie immer hat jeder von euch nur eine Stimme, die er abgeben kann, und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Was als kleine Kästen mit verpixelter Grafik begonnen hatte, kann nun bombastische Grafik in 4K-Auflösung darstellen. Wer einen Fernseher kaufen möchte, der kann aus vielen verschiedenen Marken seinen neuen Liebling auswählen und in seine Wohnung stellen.

Die Größe der Fernseher wird üblicherweise in Zoll angegeben. Dabei wird der Abstand gemessen, der zwischen zwei sich diagonal gegenüberliegenden Ecken liegt. Die Zoll-Angabe bezieht sich nur auf das sichtbare Bild, ohne Gehäuse, was bei modernen Flachbildschirm-Fernsehern heutzutage aber quasi dasselbe ist.

