GTA Online: Neues Update behebt Glitch, mit dem Spieler illegal die Drogen-Insel erkundeten

Seid ihr zurzeit aktiv in Los Santos unterwegs? GTA Online ist aktuell auf Twitch wieder sehr populär: GTA Online landet kurz auf Platz 1 bei Twitch – Was macht es jetzt so beliebt?

Auf Twitter melden einige Spieler auf Xbox One und PS4 allerdings, dass sie für das Update das gesamte Cayo-Perico-Update neu laden mussten, was rund 36 GB sind.

Doch mit dem neuen Update ist das nun wohl nicht mehr möglich. Zwar wird der Fix nicht in den offiziellen Patch Notes aufgelistet. Doch Spieler meldeten im Subreddit zu Glitches in GTA Online direkt nach dem Update, dass er nicht mehr funktioniert.

Was ist das für ein Glitch? Im Freeroam-Glitch war es Spielern möglich, „illegal“ die Insel von Drogenbaron El Rubio, Cayo Perico, zu erkunden. Normalerweise ist die Insel nur im Cayo Perico Heist betretbar. In dem Raubzug müsst ihr euch dann heimlich über die Insel bewegen.

Insert

You are going to send email to