GTA Online: Warum ihr diese Woche unbedingt einloggen müsst

In GTA 5 Online erwartet euch jetzt erneut ein dickes Geldgeschenk in Höhe von 1 Million Dollar. Wer das erste verpasst hat, sollte jetzt unbedingt spielen. Es lohnt sich!

Was ist los in GTA Online? Die Entwickler von Rockstar Games belohnen die GTA-5-Online-Spieler gerade mit einem ordentlichen Geldsegen.

Wer sich in der letzten Woche bei GTA Online einloggte, konnte sich damit bereits ein Geschenk in Höhe von 1 Million GTA-Dollar sichern. Und das Gute ist: Diese Woche gibt’s die Summe erneut. Insgesamt sind’s also bestenfalls zwei Millionen Ingame-Scheinchen, die euch da kostenlos gutgeschrieben werden.

Bei so einem schönen Geschenk freut sich auch Lester, der Drahtzieher hinter dem neuen Casino-Heist

Was müsst ihr tun? Loggt euch einfach zwischen dem 6. Februar und dem 13. Februar bei GTA Online ein, um euch fürs 1-Million-Geschenk zu qualifizieren. Innerhalb von 72 Stunden sollte die Summe eurem Online-Konto gutgeschrieben werden.

Wer nach einiger Zeit noch keine Kohle überwiesen bekommt, sollte wirklich bis 72 Stunden nach Ende des Events warten. Spätestens dann sollte das Geld euch erreicht haben.

Wie viel ist das wert? Wer will, kann sich die Ingame-Währung von GTA Online auch gegen Echtgeld kaufen. Das funktioniert mit sogenannten Shark-Cards.

Die Karte für 1.250.000 GTA-Dollar kostet auf Steam 14,99 €. Die nächstgrößere Shark Card kostet 37,99 € und bringt 3,5 Millionen Ingame-Cash.

Die 2 Millionen GTA$ liegen also umgerechnet irgendwo zwischen 25 Euro und 30 Euro.

Was soll man mit dem Geld anfangen? In der Welt von GTA Online gibt es jede Menge Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Wenn ihr selbst keine Ideen habt, dann lasst euch hier inspirieren.

Bei den Autohändlern gibt es eine große Auswahl an besonders schnellen Autos, die ihr euch als Rennfahrer unbedingt ansehen solltet.

Für den Einstieg eignen sich auch diese günstigen Autos und Motorräder für Anfänger. Die sind schnell und trotzdem nicht so teuer wie die neusten Supersportwagen.

Doch auch CEO-Unternehmen werfen viel Geld in GTA Online ab. Es lohnt sich, in sie zu investieren.

Warum Rockstar Games so spendabel ist? Die hatten kürzlich ihren stärksten Monat seit 2 Jahren und wollen sich so wohl im Spiel erkenntlich dafür zeigen, dass ihr so fleißig zockt.