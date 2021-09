GTA Online: Schnappt euch jetzt 223.000 $ in 5 Minuten

Wer schnell etwas Geld in GTA Online verdienen will, bekommt mit unserem Guide locker über 220.000 GTA-Dollar und muss dafür nur etwa 5 Minuten Zeit aufbringen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Was ist los in GTA Online? Am Donnerstag startete eine neue Bonus-Woche in GTA Online und schaltete damit auch neue Zeitrennen und Events frei, die euch jetzt mit Geld versorgen. Wir zeigen euch, an welchen Aktivitäten ihr teilnehmen solltet, um jetzt schnell ein paar Hunderttausend Kröten zu verdienen.

Ihr braucht dafür nur etwas fahrerisches Können und ein wenig eurer Zeit.

Zwei Zeitrennen für insgesamt 203.000 GTA-Dollar

Das erste Zeitrennen: Das erste Zeitrennen, das ihr absolvieren sollt, nennt sich “Küste zu Küste”. Ihr habt für das Rennen 2:29 Minuten Zeit. Schafft ihr es innerhalb der Zeit ins Ziel, dann winken im Ziel 102.000 GTA Dollar. Und damit habt ihr den längsten Part dieser Geldsammlung schon erledigt.

In unserem Guide über Küste zu Küste in GTA Online zeigen wir euch, welche Strecke ihr fahren könnt, damit ihr pünktlich ins Ziel kommt und keine Zeit verschwendet.

Das zweite Zeitrennen: Dieses findet beim Elektrizitätswerk statt. Mit eurem kleinen RC-Bandito sollt ihr euch um die engen Kurven winden und möglichst schnell den Weg ins Ziel finden. Die Strecke ist etwas kniffliger, denn schon ein Unfall kann bedeuten, dass ihr wieder von vorne starten müsst. Ihr habt für das Rennen 1:45 Minuten Zeit.

Schafft ihr es innerhalb der Zeit ins Ziel, erwarten euch 101.000 GTA-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr also schon 203.000 GTA-Dollar verdient und hattet dafür etwas über 4 Minuten Zeit.

Schatzsuche für 20.000 $ – Auch, wenn ihr fertig seid

Wie kriegt man das Geld? Vor einigen Tagen startete Rockstar Games eine neue Schatzsuche für GTA Online. Spieler sollen Schiffswracks finden, die tägliche ihre Location wechseln. Hat man sieben Stück gefunden, erhält man dafür kostenlos ein Piraten-Outfit.

Ganz egal, ob ihr noch keine Kiste, ein paar Kisten oder schon alle Kisten gefunden habt: Ihr könnt die Kiste jeden Tag einmal einsammeln und euch dafür 20.000 GTA-Dollar einstecken.

Besucht nun also einfach noch den aktuellen Fundort der täglichen Schatzkiste und sackt dabei die 20.000 Dollar ein. Das sollte euch nicht mehr als eine Minute Aufwand kosten und schon seit ihr bei 223.000 GTA-Dollar in etwa fünf Minuten.

Wenn ihr dann sowieso im Spiel seid, dann werft doch gleich einen Blick ins Casino. Mit dem richtigen Dreh am Glücksrad könnt ihr da ein zusätzliches Auto gewinnen.

Und den neuen Sportwagen Cypher müsst ihr nicht für 1,5 Millionen Dollar kaufen, sondern könnt ihn gewinnen. Gerade gibt es also einige Gründe, eine Online-Session bei GTA 5 zu starten. Lief bei euch alles nach Plan beim Geldverdienen?