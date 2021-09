GTA Online: Gewinnt jetzt den neuen Cypher und spart 1,5 Millionen $

In GTA Online könnt ihr ab heute den Übermacht Cypher kaufen. Doch statt 1,5 Millionen GTA-Doller dafür aus dem Fenster zu werfen, könnt ihr den Wagen auch jetzt sofort schon gewinnen. Und dafür müsst ihr nur gute Fahrer sein.

Was ist neu in GTA Online? Heute, am 2. September, startete GTA-Online seine neue Event-Woche. Für euch bedeutet das, dass es jetzt in anderen Aktivitäten die doppelten GTA-Dollar und RP zu verdienen gibt. Gleichzeitig wurde ein neues Auto aus dem Los Santos Tuners-Update veröffentlicht: Der Übermacht Cypher.

Optisch erinnert der Cypher schwer an den BMW M2 Coupé (F87). Wer will, kann sich die Karre nun für 1,5 Millionen GTA-Dollar bei Legendary Motorsports kaufen. Doch wenn ihr Geld sparen wollt, gewinnt ihr das Teil einfach durch Siege in Rennen.

Das ist der neue Cypher in GTA Online

Wie teuer ist der Wagen? Ohne den freigeschalteten Einkaufspreis müsst ihr 1.550.000 GTA-Dollar auf den Tisch legen, um den Cypher zu kaufen. Mit freigeschaltetem Einkaufspreis kostet der Cypher dann nur noch 1.162.500 GTA-Dollar.

Wo könnt ihr ihn kaufen? Ihr findet den Sportwagen beim Händler “Legendary Motorsport”.

Wie kriegt man den Einkaufspreis? Den Einkaufspreis schaltet ihr per Zufall frei, wenn ihr eure Reputation im Los Santos Tuners Club erhöht. Alle 5 Level habt ihr die Chance, den Einkaufsrabatt für den Cypher freizuschalten.

Cypher einfach gewinnen und 1,5 Millionen Dollar sparen

So könnt ihr sparen: Wer will, kann direkt zum Release ab dem 2. September den Cypher gewinnen. Dafür müsst ihr den Tuning-Treffpunkt von Los Santos Tuners besuchen. Bewegt euch dort zum Geschenk-Symbol, das ihr auf der Map seht.

Dort seht ihr den Cypher als Preisfahrzeug auf dem Truck stehen. Mit besonderer Lackierung und schickem Tuning.

Hier findet ihr das Preisfahrzeug bei den Tunern

Das ist die einzige Anforderung für den Cypher. Öffnet euer Interaktions-Menü, Wählt LS Tuner und anschließend die Preisfahrzeug-Herausforderung, um euren Zwischenstand zu sehen

Um das Preisfahrzeug zu gewinnen, gibt es die verschiedensten Anforderungen. Gerade sind sie aber recht leicht, denn ihr sollt nur 5 Rennen gewinnen. Dazu braucht ihr mindestens einen Gegner.

Schafft ihr das, gehört der brandneue Übermacht Cypher euch und ihr habt mal eben schlappe 1,5 Millionen GTA-Dollar gespart. Diese Möglichkeit sollte jeder Spieler wahrnehmen, der sparen möchte. Denn so leicht bekommt man sonst nur am Glücksrad neue Autos.

Tipp für die Herausforderung: Wenn ihr das Rennen leicht gewinnen wollt, empfiehlt es sich, selbst eins zu hosten. Sobald der erste Gegenspieler beigetreten ist, startet ihr sofort. Das senkt vor allem die Chance auf Deppen, die uns das Spiel zerstören. Aber macht eure Gewinnchancen auch übersichtlich. So habt ihr nur einen Kontrahenten, den ihr abziehen müsst. Schafft ihr das fünfmal, habt ihr den Wagen gewonnen.

Wie gefällt es euch, dass Rockstar Games den neuen Wagen gleich zu diesen “leichten” Konditionen anbietet? Findet ihr das gut oder ist das schon “hinterhergeschmissen”, sodass ihr das Interesse am Auto verliert?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.