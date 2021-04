GTA Online schenkt euch 500.000 Dollar, wenn ihr gute Fahrer seid

Diese Boni gibt es außerdem: Die Stuntwoche belohnt nicht nur Monsterstunts, sondern auch andere Aktionen. So bekommt ihr beispielsweise doppelte GTA-Dollar für Fallschirmmissionen. Außerdem bekommt ihr einen Bigness-Jackal-Pullover geschenkt, wenn ihr an einer Fallschirmmission teilnehmt (den soll man bis zum 14. April erhalten, wenn man sich ihn verdient hat). Alle Fallschirme, Fallschirmrucksäcke und Fallschirmrauch-Optionen sind darüber hinaus während der Stunt-Woche kostenlos.

So kriegt ihr die 500.000 Dollar: Um die halbe Million in GTA Online einzusacken, müsst ihr im Laufe der Woche ganz einfach fünf beliebige Monster-Stunts absolvieren. Bei Monster-Stunts handelt es sich um riesige Sprünge an bestimmten Orten der Map. Ein beliebter Monster-Stunt ist beispielsweise der Sprung auf das Parkhaus des Flughafens. Mögliche Monster-Stunt-Locations findet ihr beispielsweise hier im Video von “Just Jake Club” auf YouTube:

Das ist grad in GTA Online los: In GTA Online läuft jetzt die Stunt-Woche, die eigentlich ziemlich selbsterklärend ist. Ihr könnt für besonders waghalsige Manöver eine Menge GTA-Kohle und Belohnungen einstreichen. Das gilt unter anderem für Stunts mit Motorrädern und Autos, aber auch für coole Aktionen mit dem Fallschirm.

In GTA Online hat die Stunt-Woche begonnen. Dort könnt ihr euch ziemlich schnell 500.000 GTA-Dollar verdienen – wenn ihr ein bisschen was hinter dem Steuer drauf habt.

