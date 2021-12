GTA Online: Die besten Apartments – Welche Wohnungen lohnen sich?

Der Immobilienmarkt in GTA Online ist riesig und es gibt viele Wohnungen und Apartments, die man sich kaufen kann. Doch bei welchen lohnt sich der Preis? Wir zeigen euch die besten Apartments, die ihr in Los Santos kriegt und warum sie ihr Geld wert sind.

Was ist das Problem? Wer in GTA Online eine Bleibe sucht, der wird von einem großen Angebot begrüßt. Wohnungen und Häuser gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Größen. Ohne Garage oder mit und wenn mit – wie viele Stellplätze? Gibt es eine gute Aussicht? Sind wichtige Locations von GTA Online in der Nähe?

Wir zeigen euch hier die fünf besten Apartments, die ihren Preis wert sind und erklären, was sie so gut macht. Dabei richten wir uns nach der Location, der Einrichtung der Apartments und der Aussicht, die sie euch bieten.

5. “Del Perro Heights” Apt 7

Was kostet das? 200.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? Das Apartment 7 in Dell Pierro Heights ist eines der günstigsten Apartments, die mit einer 10-Plätze-Garage daherkommen. Da Autos und Fahrzeuge der Fokus vieler Spieler in GTA Online sind, habt ihr hier ein besonders gutes Preis/Leistung-Verhältnis erwischt.

Dazu kommt: Wenn ihr ein Büro in der Maze Bank habt und noch gerne CEO-Arbeit erledigt, dann seid ihr mit diesem Gebäude direkt nebenan und müsst nur einmal die Straße überqueren.

4. “3. Alta Street” Apt 57

Was kostet das? 223.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? Ihr überschaut in diesem Apartment zwar nicht die ganze Stadt, aber müsst für eine relativ gute Aussicht nur 223k ausgeben. Und dazu gibt es eine Garage mit zehn Stellplätzen. Ähnlich wie beim Apartment in Del Pierro Heights sind der Preis und die dafür gebotene Ausstattung Grund genug, in den Top-5-Apartments von GTA Online zu ranken.

3. “Tinsel Towers” Apt 42

Was kostet das? 492.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? Der Preis des Apartments liegt noch knapp unter einer halben Million GTA-Dollar. Dafür erhaltet ihr eine recht große Garage und eine Aussicht, die so schnell nichts toppen kann. Ein fantastischer Blick auf die Stadt zeigt euch, was in Los Santos gerade so passiert. Dazu kommt eine luxuriöse Einrichtung.

Die Entfernung zur Spielhalle ist, ähnlich wie bei den Eclipse Towers, sehr kurz. Wer dort also viel verkehrt, könnte mit den Tinsel Towers oder den Eclipse Towers sehr zufrieden sein.

2. “Eclipse Towers” Apt 40

Was kostet das? 391.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? Solltet ihr viel Geld mit der Spielhalle in GTA Online verdienen wollen, sind die Eclipse Towers eine gute Behausung für euch. Der Weg zur Spielhalle ist sehr kurz, da die Halle nur etwa 4 Gebäude entfernt ist. Da ihr in der Spielhalle mit dem Master Terminal all eurer Businesses kontrollieren könnt, ist das Apartment in den Eclipse Towers für viele Spieler das beste Apartment in GTA Online und teilt sich, je nach Spieler, den ersten Platz mit “4 Integrity Way”.

Je nachdem, für welches Apartment ihr euch entscheidet, könnt ihr bei den Eclipse Towers viel Geld lassen. Apartment 40 genügt allerdings und bietet dabei noch schöne Einrichtungsstile.

1. “4 Integrity Way” Apt 28

Was kostet das? 476.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? In dieser Liste wird Platz 1 hart umkämpft. Das Apartment 28 von 4 Integrity Way gilt schon lange als “das beste Apartment in GTA Online”. Es befindet sich im Herzen von Los Santos und liegt direkt gegenüber eines CEO-Büros. Auch andere wichtige Businesses kann man sich in der direkten Umgebung kaufen.

Ein großer Pluspunkt ist, dass der Terrorbyte direkt auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude spawnt, wenn ihr ihn ruft. Auch hier habt ihr nur kurze Wege.

Die Garage ist relativ abgelegen von der Hauptstraße und bietet euch etwas Schutz.

Bonus: “Richard Majestic” Apt 51

Was kostet das? 253.000 GTA-Dollar.

Wie viele Garagen? 10 Stellplätze.

Was macht das Apartment gut? Wir listen dieses Gebäude als Bonus auf, da es vor allem in der Community sehr beliebt ist. Nicht, weil es nah an vielen Businesses liegt, sondern weil die Aussicht zu überzeugen weiß. Vom gemütlichen Sessel im Wohnzimmer habt ihr einen idealen Blick auf den Golfplatz.

Dazu ist das Apartment mit einem Kaufpreis von 253.000 GTA-Dollar recht günstig und bietet euch dafür auch zehn Stellplätze für eure Fahrzeuge.

Welches der Apartments ist euer Favorit und besitzt ihr schon eins davon? Schreibt uns eure Meinung zu den Wohnungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.