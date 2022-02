GTA Online: Der Cayo Perico-Heist bringt jetzt leichter viel Geld, beeilt euch

Die Angebote: In GTA Online werden jetzt Inhalte zum Thema Valentinstag verkauft. Wenn ihr euch einloggt, dann erhaltet ihr das “The Many Wifes Of Alfredo Smith”-Shirt kostenlos.

Die Boni: Ihr erhaltet dreifache GTA-Dollar und RP bei Casino-Story-Missionen, Casino-Arbeit und den Modi “Till Death Do Us Part” und “Shotgun Wedding”.

Was ist neu? Heute, am 10. Februar, startete eine neue Bonuswoche für GTA Online. Bis nächsten Donnerstag könnt ihr von Rabatten und verschiedenen Boni profitieren.

