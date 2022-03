Eine günstige Grafikkarte gibt es gerade für 200 Euro – Aber lohnt sie sich?

Die meisten Grafikkarten kosten aktuell knapp das Doppelte der Preisempfehlung – ein Grund, warum viele User kein Geld in Hardware investieren wollen, da es ihnen zu teuer ist. Nach jedem Release einer neuen Grafikkarte spotten daher die User, dass es die Geräte ohnehin nicht zum UVP geben werde, da eh entweder alles ausverkauft sei oder sich Scalper an den Grafikkarten bereichern wollen.

Was bedeutet überhaupt Normalpreis? AMD und Nvidia geben ihre Grafikkarten immer mit der UVP an. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung, die Hersteller den Händlern empfehlen. Daran muss sich der Händler zwar nicht halten, für Käufer ist das aber eine gute Orientierung, wenn sie ein Produkt kaufen und wissen wollen, wie viel sie sparen können.

Für wen lohnt sich die Grafikkarte? Die Grafikkarte richtet sich vor allem an Einsteiger und Gelegenheitszocker und nicht etwa an Enthusiasten, die auf dem absoluten Maximum zocken wollen. Vor allem Spiele wie Fortnite und Co. könnt ihr mit maximalen Details und hohen FPS zocken (via computerbase.de ). Auch Raytracing oder andere Spielereien kommen mit der RX 6500 XT nicht infrage.

Mittlerweile sinken die Grafikkarten-Preise wieder . Dennoch raten wir euch weiterhin davon ab, so viel Geld in viel zu teure Grafikkarten zu investieren. Denn sie kosten immer noch deutlich mehr als ihre unverbindliche Preisempfehlung (UVP) angibt.

