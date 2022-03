YouTuber zeigt, warum ihr keine Lootbox mit Grafikkarte kaufen solltet: „Ich habe für den Scam bezahlt“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach mehreren Anläufen schafft er es, dass die Grafikkarte auch Bild ausgibt und er kann sich am PC anzeigen lassen, was für eine Grafikkarte er da nun eigentlich gekauft hat. Es handelt es sich dabei um eine ATI Radeon HD 3450. Das ist eine 14 Jahre alte Grafikkarte, die ursprünglich 2007 ihren Release feierte. Mit der Grafikkarte könnt ihr keine modernen Spiele zocken.

Was hat er bekommen? In seinem Video hat er nun gezeigt, dass er sich eine von diesen merkwürdigen Lootboxen gekauft hat. Mit seinem Kollegen hinter der Kamera witzelt er noch ein bisschen, was man wohl für 100 Euro bekommen könne.

Ein YouTuber wollte das nun einmal ausprobieren, was er für den Preis von rund 100 Euro bekommt. Am Ende ist der YouTuber ziemlich enttäuscht gewesen und erklärt, dass das keiner nachmachen solle.

Ihr bezahlt umgerechnet rund 110 Euro für eine Lootbox, wo eine Grafikkarte drin steckt. Das Problem ist, dass ihr erst einmal nicht wisst, was ihr dort kauft. Der Anbieter hatte sogar erklärt, dass sich sogar die modernen Grafikkarten von AMD und Nvidia – zum Beispiel eine GeForce RTX 3090 – in der Lootbox befinden könnten. Die Wahrscheinlichkeit für ein Highend-Modell von AMD oder Nvidia ist aber denkbar gering.

