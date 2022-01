Die aktuell meistverkaufte Grafikkarte auf Amazon ist eigentlich nicht für Gaming geeignet

Gibt es aktuell Hoffnung? Eine (ganz) kleine Hoffnung gibt es tatsächlich auf dem Hardware-Markt. Denn neben AMD und Nvidia gibt es auch andere Hersteller, die Grafikkarten anbieten wollen. Und ein Hersteller mit Namen „Innosilicon“ möchte jetzt günstige Grafikkarten verkaufen. Was das für Grafikkarten sind und ob man diese in Deutschland kaufen kann, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen:

GDDR3 vs GDDR5: GDDR ist spezieller DDR-Speicher, der vor allem bei Grafikkarten verbaut wird und oft höhere Taktraten als normaler Arbeitsspeicher besitzt. Während GDDR3 eine maximale Datenrate von 67,5 GB/s bietet, liefert GDDR5 eine maximale Datenrate von 160 Gbyte/s und ist damit mehr als doppelt so schnell.

Wie viel Leistung bietet die Grafikkarte? Die GT 730 bietet nicht genügend Leistung, wenn ihr wirklich auf eurem Rechner zocken wollt. Halbwegs vernünftige Performance in der Nähe der 30 FPS schafft ihr mit dem älteren Titel Dota 2. Hier schafft die GeForce GT 730 mit GDDR3-Speicher immerhin 29,6 FPS auf Full-HD mit maximalen Details (via computerbase.de ).

Dennoch wollen viele User eine Grafikkarte kaufen. So könnt ihr etwa die GeForce RTX 3050 kaufen . Überraschenderweise ist auf Amazon jedoch aktuell eine Grafikkarte in den Bestsellern, die sich für Gaming überhaupt nicht eignet.

