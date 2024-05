Im Raid und Welt-Event von ESO Gold Road trefft ihr auf die Armeen einer daedrischen Superschurkin

Am 3. Juni 2024 erscheint mit Gold Road das nächste Kapitel von The Elder Scrolls Online. Jetzt haben die Entwickler die beiden wichtigen Gruppenherausforderungen vorgestellt, die euch in der neuen Region der Westauen erwarten.

Was für Gruppeninhalte sind das? Mit ESO: Gold Road kommt eine frische 12-Spieler-Prüfung, die euch in die Luminit-Zitadelle führt. Senior Content Designer Shane Slama verrät, warum euer Besuch der Zitadelle erforderlich ist:

„Die Luminit-Zitadelle ist ein uraltes daedrisches Gewölbe in der Einöde von Ferngrab, und bis vor Kurzem haben die monströsen Bewohner der Zitadelle geschlafen. Durch Ithelias Rückkehr sind sie erwacht und haben eine Reihe an neugierigen Gruppen angelockt, die auf der Suche nach dem sogenannten arkanen Knoten sind.“

Eine dieser Gruppen wird von einem Dremora namens Xoryn angeführt, der Böses mit dem arkanen Knoten vorhat. Ihr bekommt es über die vier Bosskämpfe hinweg also nicht nur mit Ithelias Spiegelmoor-Kreaturen zu tun, sondern auch mit Xoryns Schergen.

ESO: Gold Road führt euch in die Luminit-Zitadelle.

Bietet der neue Raid Besonderheiten? Die Entwickler geben sich kryptisch, um nicht zu viel zu verraten. Shane Slama verspricht:

„Nicht alle Herausforderungen in der Zitadelle hängen mit Kämpfen zusammen. Teilweise kreuzen sich eure Wege mit Xoryn und ihr müsst mehr als nur laufen, springen oder fallen. Leichtfüßigkeit wird nicht genügen. Ihr müsst eure Füße ganz aufgeben und versuchen, nicht nach unten zu schauen!“

Beim finalen Kampf soll es indes darum gehen, die Wechselwirkung aus heller sowie dunkler Magie zu meistern. Dabei müssen Spieler abwechselnd als Träger des instabilen, arkanen Knotens fungieren.

Angriff aus dem Spiegelmoor

Wie jedes bisherige Kapitel wird auch Gold Road ein neues Welt-Event im Gepäck haben. Bei den sogenannten Spiegelmoor-Vorstößen bekommt ihr es in den Westauen mit den Infiltrationsversuchen von Ithelias Daedra-Armee zu tun.

Die Fürstin erschien am Ende des letzten Kapitels Necrom auf der Bildfläche und hinterließ im Cinematic-Trailer von Gold Road einen bleibenden Eindruck:

Beim Event macht ihr Jagd auf daedrische Ritualisten und mehrere Elite-Valkynaz, die einen mächtigen Spiegelmoor-Champion beschwören möchten. Während des Rituals tauchen innerhalb eines großen Areals immer neue Kreaturen der Spiegelebene auf. Zudem soll es mehrere Versionen der Valkynaz und Champions geben, sodass euch unterschiedliche Angriffe und Mechaniken erwarten.

Was kommt noch mit Gold Road? Mit dem neuen Kapitel landet ihr in den Westauen, einer neuen Region des MMORPGs, die ihr in Teilen bereits aus Elder Scrolls: Oblivion kennen könntet – denkt nur an die Stadt Skingrad. Dort führen die Entwickler die Geschichte aus Necrom weiter, in der jetzt die frisch eingeführte Daedrafürstin Ithelia eine tragende Rolle spielen wird.

Die Quests von Gold Road sollen euch wieder etwa 30 Stunden lang beschäftigen. Zu den weiteren Highlights des Kapitels gehört das neue Feature der Schriftlehre, das euch eigene Zauber bauen lässt. Und natürlich werden auch Systeme wie die Ruhmesgeschichten weiter ausgebaut.

Falls ihr Gold Road auf der PlayStation oder Xbox erleben möchtet, müsst ihr euch übrigens noch bis zum 18. Juni 2024 gedulden. Die Konsolen-Version erscheint also, wie immer, etwas später als die PC-Fassung.

Was kann ich bis zum Start von Gold Road tun? Falls ihr es bislang nicht getan habt, nutzt die letzten Tage im Mai, um euch das Oasen-Eigenheim zu sichern. Noch habt ihr dafür Zeit, denn ihr müsst nur dreimal einloggen, um euch das Open-Air-Grundstück zu sichern.

Außerdem sind am 23. Mai 2024 die Feierlichkeiten für die Erforscher gestartet, die euch zusätzliche Belohnungen beim Erkunden Tamriels einbringen. Bis zum 28. Mai 2024 um 16:00 Uhr profitiert ihr von folgenden Vorteilen:

Erhöhte Erträge aus Ressourcenvorkommen (Angeln und von Gegnern erbeutete Materialien wie Leder sind ausgenommen!)

+ 100 Prozent Erfahrung aus allen Quellen Diese Boni wirken kumulativ mit anderen Boni, etwa aus der Gruppengröße oder durch Schriftrollen des Lernens

+ 100 Prozent Gold durch getötete Gegner, Questbelohnungen und ähnliche Quellen

Die Boni stehen euch in allen Gebieten von Elder Scrolls Online zur Verfügung! Das MMORPG von Zenimax und Bethesda gehört übrigens zu den erfolgreichsten Service-Games der vergangenen zehn Jahre: MMORPG ESO war einst ein Flop, spielte inzwischen 2 Milliarden ein – Das brachte die Wende