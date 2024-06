Was tun mit 100.000 Kronen? Spieler hat jahrelang kein ESO gespielt, aber das Abo bezahlt, bekommt Tipps

Wer das optionale ESO-Plus-Abo von The Elder Scrolls Online bezahlt, erhält neben diversen Vorteilen auch 1.650 Kronen pro Monat. Ein Spieler hat auf die Art durch eine lange Pause 100.000 Kronen angehäuft und fragt nun, was er mit dem Vermögen am besten tun soll.

Was kann man für Kronen in Elder Scrolls Online kaufen? Der Kronen-Shop und die zugehörige Währung wurden am 17. März 2015 eingeführt, als das MMORPG von einem Abo- auf ein reines Buy2Play-Modell gewechselt ist.

Kronen könnt ihr entweder für Echtgeld kaufen oder über das optionale ESO-Plus-Abo erhalten. Mit der Währung lassen im Shop beispielsweise die folgenden Angebote kaufen:

Gebiets- und Verlies-DLCs, aber auch ältere Kapitel (Necrom aus 2023 kostet beispielsweise 3.500 Kronen)

Upgrades für Arsenal-, Montur- und Charakterplätze, Fertigkeitslinien, Gehilfen, Himmelsscherben, Stauraum und Reit-Skills

Marken für Allianzwechsel, Namensänderungen, Charakteranpassungen und Volkswechsel

Freischaltung von Klassen Arkanist, Hüter und Nekromant

Nützliches Verbrauchsgegenstände wie Schriftrollen, Tränke und Bufffood

Grundstücke und Einrichtungsgegenstände fürs Housing

Kosmetische Schmankerl wie Kostüme, Emotes, Farben, angepasste Animationen, Frisuren und vieles mehr

Handwerksstile, Mimensteine und Analyseschriften fürs Handwerk

Reittiere und Begleiter

Diverse Arten von Kronen-Kisten, die zufällige Gegenstände erhalten können

Kurzum: Wer möchte, kann die 100.000 Kronen in kürzester Zeit in den Shop von Elder Scrolls Online investieren.

Wie viel sind 100.000 Kronen wert? Wenn ihr euch ein Jahr ESO Plus gönnt, erhaltet ihr 19.800 Kronen. Kostenpunkt: 124,99 Euro. Mit fünf Jahren ESO Plus nähert ihr euch also den 100.000 Kronen schon recht gut an. Kosten würde euch das 624,95 Euro.

„Ich werde diese Last tragen – gib sie mir“

Welche Tipps kommen aus der Community? Knapp 625 Euro sind für viele Leute eine ordentliche Stange Geld. Es verwundert daher nicht, dass Embarrassed-Age1116 mit den 100.000 Kronen keinen Blödsinn kaufen möchte. Also fragt er auf reddit nach sinnvollen Investitionsmöglichkeiten.

Der Klassiker kommt von nevermore911 und hat natürlich die meisten Upvotes bekommen: „Ich werde diese Last tragen. Gib sie mir.“ Es folgen aber auch ernst gemeinte Ratschläge.

AdorableAuroraBull rät: „Unterstützung wie einen Bankier, Händler, Lumpensammler, Rüstungsberater, wenn du sie nicht hast. Inventar-Haustiere. Häuser, die man nicht mit Gold kaufen kann. Verschwende keine Kronen für Dinge, die mit Gold gekauft/im Spiel freigeschaltet werden können, das ist nur Abzocke.“

Adghar ergänzt, was man nicht kaufen sollte: Verwandlung in Vampir oder Werwolf, Verbrauchsgegenstände, Umskill-Schriftrollen.

Stuntman06 hat zudem noch einen Tipp für alle, die mehrere Charaktere spielen: „Wenn du Alts hast, kannst du die Kronen verwenden, um Fertigkeitslinien zu kaufen, die lästig über Quests zu bekommen sind, etwa von der Magiergilde und dem Psijic-Orden. Wenn du PvP nicht magst, kannst du dir so außerdem die Allianz-Skill-Linien sichern.“

Ebenfalls ein guter Tipp: Nicht alles auf einmal ausgeben! Nach der Einführung der Schriftlehre könnte es zum Beispiel gut sein, dass die Entwickler in den kommenden Jahren kosmetische Anpassungsmöglichkeiten für Skills in den Ingame-Shop packen. Mehr zum Thema: So nutzt ihr den Kronen-Shop in ESO optimal und spart richtig Geld