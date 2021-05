Das Action-Online-RPG Genshin Impact bekommt mit Update 1.6 neue Inhalte. Zwar ist das neue Gebiet Inazuma noch nicht dabei, doch jetzt gibt es einen neuen Leak, der zeigt, wie die Herrscherin Inazumas, der Elektro-Archon Baal, aussehen könnte.

Das japanisch angehauchte Inazuma soll die nächste große Erweiterung für Genshin Impact werden. Viel ist noch nicht zum neuen Gebiet bekannt, außer einigen offiziellen Screenshots und einigen Leaks, die wir mittlerweile kennen.

Nun zeigen Leaks erste Bilder zum Elektro-Archon Baal. Baal gehört mit Venti und Zhongli zu den 7 gottähnlichen Herrschern der Welt von Genshin Impact. Jedem Archon ist ein bestimmtes Element zugeordnet: Baal steht für das Element Elektro.

Beachtet, dass die Bilder aus den Leaks nicht offiziell sind. Es können sich also Dinge ändern oder Informationen sich als falsch erweisen.

Leak zeigt erste Bilder aus Story mit Elektro-Archon Baal

Was sind das für Bilder? Es handelt sich dabei um Artworks aus der Story. Den Stil dieser Darstellung kennen wir bereits aus der vorherigen Story von Genshin Impact. Denn einige Story-Abschnitte werden aus einer Kombination aus Standbildern und Bewegt-Bildern erzählt, die dramatisch untermalt sind.

Was kann man sehen? Auf den Bildern ist Baal mit langem Haar, ausladender Robe und zumindest auf einem Bild mit einem Schwert zu erkennen. Das spricht zumindest dafür, dass Baal in Zukunft ein Nahkämpfer-Charakter für Genshin werden könnte. Bisher sind alle Archonten auch als spielbare Charaktere in Genshin Impact gelandet.

Ein bekannter Elektro-Charakter mit Einhandwaffe ist etwa Keqing aus Liyue.

Woher stammen die Bilder? Die Bilder stammen unter anderem vom bekannten Leaker “Zeniet” (via Twitter.com). Weitere Bilder findet ihr vom User “laur” ebenfalls auf Twitter. Die Bilder könnt ihr euch direkt auf Twitter ansehen.

Baal gilt als selbstsüchtige Herrscherin über das Land Inazuma

Wer ist Baal? Baal gehört zu einem der sieben Herrscher Teyvats, der Welt von Genshin, und wird von anderen Personen als selbstsüchtig und selbstbewusst beschrieben. Sie wird auch als “Raiden Shogun” benannt. Zwischen Inazuma und dem historischen Japan gibt es viele Ähnlichkeiten.

So beschreibt Zhongli Baal mit den Worten: “Sieben Ideale für sieben Götter, und von diesen ist die Ewigkeit dem Himmel am nächsten.” Damit spielt er darauf an, dass die Herrschaft von Baal schon besonders lang anhält.

Baal behauptet von sich selbst, “dem Himmel am nächsten” zu sein und bezeichnet sich als den “edelsten und hervorragendsten von allen in dieser Welt.” Sie kommt dabei selbst nie zu Wort, sondern es sprechen immer andere über sie:

Zhongli, der über seine Kollegin spricht

oder geflüchtete Personen aus Inazuma, die ihr in der Hafenstadt Liyue antreffen könnt.

Der NPC Atsuko beschreibt Baal als “räuberischer Samurai”, die die alten Geister von Inazuma in die Wälder vertrieben hat. Außerdem soll sie nicht persönlich regieren, sondern es herrscht stattdessen die Entität Inazuma Bakufu als Herrscher.

Keqing aus Liyue ist ein Schwertkämpfer mit Elektro-Fähigkeiten.

Wann kommt Inazuma und Baal? Offiziell gibt es hierzu noch keine Angaben. Viele hatten gehofft, dass das neue Gebiet bereits mit Update 1.6 kommt, aber daraus wird nun nichts. Nun hoffen einige, dass Inazuma zumindest mit Update 1.7 kommen werde. Das Update erscheint vermutlich irgendwann im Juli 2021.

Zumindest kennen wir dank eines Charakter-Leaks bereits das Ayaka und Yoimiya Banner, welches zwei Charaktere aus Inazuma nach Genshin Impact bringen soll.