Wie gefährlich ist es, wenn mein Handy kein Update auf Android 15 erhält?

Alte und günstige Modelle oft ein Problem: Vor allem sehr günstige Geräte bietet oftmals nur ein veraltetes Android an und in vielen Fällen gibt es dann auch keine Updates mehr. Doch kann man mit einem Handy für weniger als 100 Euro überhaupt den Alltag bewältigen? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich das günstige Blackview A60 Pro gekauft und verrät, wofür es sich lohnt und wofür nicht: Ich habe ein Handy für 100 Euro getestet – Ist es wirklich so schlimm, wie man es sich vorstellt?

Alte Android-Versionen erhalten Updates: Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall: Auch wenn euer Handy kein Update auf Android 15 bekommt, erhaltet ihr in der Regel weiterhin Updates für Android 14 und auch für ältere Versionen (12 und 13). Denn die Version wird nicht von heute auf morgen eingestellt. Mit einer älteren Android-Version bekommt ihr daher in der Regel weiterhin wichtige Updates.

Gut zu wissen: Google lagert mittlerweile wichtige Komponenten des Android-Systems in den PlayStore aus. Das sind dann Apps wie „Android System WebView“ oder „Health Services“, bei denen es sich um interne Software von Android handelt. Damit will Android bestimmte Bereiche schneller mit Updates versorgen, ohne auf den Update-Zyklus eines Herstellers warten zu müssen.

Warum bieten viele Hersteller irgendwann keine Updates mehr an? Alle großen Hersteller wie Google, Samsung oder Xiaomi bieten mittlerweile über mehrere Jahre hinweg Sicherheitsupdates an:

Für Android gilt das Gleiche: Finden Hacker eine Schwachstelle im System, wird diese in Android früher oder später gestopft und ihr bekommt ein Update für euer Handy. Google gibt Updates in der Regel alle 6 Wochen heraus, aber es ist jedem Hersteller selbst überlassen, ob und wie schnell die Sicherheitspatches veröffentlicht werden.

Warum gibt es überhaupt Sicherheitsupdates? Sicherheitspatches sind immer ein Wettrennen zwischen Sicherheitsexperten und Hackern. Hacker wollen Schwachstellen in einem System ausnutzen und Sicherheitsexperten versuchen diese Lücken zu stopfen, bevor die Fehler ausgenutzt werden können. Ein absolut sicheres System gibt es in der Regel deswegen nicht.

