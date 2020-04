In Call of Duty: Warzone sorgt ein Problem mit dem Gas dafür, dass ganze Runden entschieden werden können. Das Gas ist nämlich teilweise durchsichtig und teilweise nicht.

Das ist das Gas in Warzone: Mit diesem Gas werden die Spieler in der Warzone in die Enge getrieben. Das Gas macht den Spielern Schaden und je länger die Runde dauert, desto weniger Platz haben die Soldaten zum Kämpfen oder Verstecken.

Dabei ist es ein stark rauchendes Gas und man kann eigentlich nur schwer durchgucken. Das gilt allerdings nur, wenn man von innen nach außen guckt. Wenn man selbst im Gas steht, dann kann man deutlich besser schauen.

Spieler zeigen fiesen Gas-Bug im Video

Das ist der Clip: Über 8000 Upvotes (6. April, 16 Uhr) hat das Video von Arman276 mittlerweile schon:

Man sieht, wie seinen Gegner nur schwer erkennen kann und versucht ziemlich ungeschützt ihn auf einem Häuserdach zu treffen. Als er dann erledigt wurde, sieht er in der Kill-Cam, dass sein Gegner keinerlei Probleme mit der Sicht hatte. Das Gas hatte ihn offenbar kaum beeinträchtigt und gab ihm damit einen klaren Vorteil.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie Cheaten, ein weiteres Problem, um das sich Warzone schnell kümmern sollte.

Was wird dazu gesagt? Der betroffene Spieler selbst sagt, dass es doch keinen Sinn ergeben würde, dass man von der einen Seite des Gases mehr sieht als von der anderen Seite. Jeder Spieler sollte gleich viel erkennen.

Andere Spieler stimmen dem Geschädigten zu. Sie selbst hätten ebenfalls schon Runden verloren, weil ihr Gegner im Gas deutlich besser gesehen hat. Viele Soldaten versuchen eher, schnell vor dem Gas zu flüchten, als Kills aus der Todeszone zu sammeln.

Das muss bedacht werden: Im Clip sieht es so aus, als hätte der Gegner im Gas überhaupt keine Probleme die Umgebung zu sehen. In der Kill-Cam wird es allerdings immer etwas anders dargestellt. Er hat also definitiv auch das Gas vor den Augen, doch bei weitem nicht so stark, wie der Spieler innerhalb des Kreises.

Ist das ein Bug oder so gewollt? Sollte es ein Bug sein, dann ist er schon seit Start von Warzone vorhanden. Ob das allerdings bewusst von den Entwicklern so geplant ist, bleibt unklar.

Ein ähnliches Problem gab es bereits mit der Sonneneinstrahlung in Modern Warfare. Dort sorgte zu viel Realismus dafür, dass man bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich weniger sieht, als mit der Sonne im Rücken.