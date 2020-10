Wozu braucht man eigentlich Gaming-Router? MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann stellt drei Gründe vor, warum er sich einen Gaming-Router kaufen wird.

Gaming-Router und Mesh-Router sind eine teure Angelegenheit. Ich habe selbst lang überlegt, ob sich der Preis lohnt, oder ob es nicht auch ein günstiger Router sein kann, den man in die Wohnung hängt.

Denn die Dinger sehen zwar sehr cool aus, aber das ist meistens nicht wirklich relevant, denn meistens hängen oder stehen sie in einer Ecke der Wohnung und werden wochenlang nicht beachtet – bis es mal Probleme mit der Verbindung gibt.

Wäre ich allein, würde sich der Kauf auch nur bedingt lohnen, denn hier kenne ich alle Geräte. Doch mittlerweile ist der Haushalt dann doch größer geworden und gleich ein halbes Dutzend Geräte möchte sich regelmäßig übers WLAN verbinden und dann merkt man, wie das Internet schwächelt.

Worum geht’s in diesem Artikel? Doch was bieten mir eigentlich sogenannte Gaming-Router oder auch Mesh-Systeme? Und welchen Mehrwert bieten sie? An dieser Stelle möchte ich euch drei Gründe vorstellen, warum ich mir einen Gaming-Router kaufen werde.

Hohe Versorgungsfläche

Euren WLAN-Router platziert ihr für gewöhnlich dort, wo auch der Kabelanschluss zu finden ist. Blöd, wenn der Router am Ende eurer Wohnung steht und euer Arbeits- oder Gaming-Zimmer sich am anderen Ende befindet.

Gefühlt dürft ihr dann entweder in jedem Raum einen Verstärker aufhängen oder ein Kabel durch die Wohnung legen. Von letzterem ist zum Beispiel meine Freundin alles andere als begeistert. Nebenbei sind Internetkabel ein beliebtes Spielzeug von Haustieren.

Die Alternative: Mesh-Systeme

Normale WLAN-Verstärker nutzen meistens das aktuelle Netzwerk und bauen damit selbst eines auf. Das erkennt man daran, dass der Verstärker an die ID des Netzwerks eine eigene ID hängt. Aus „MEIN-INTERNET“ wird dann „MEIN-INTERNET“-Ext. Dadurch habt ihr im Netzwerkverkehr jedoch eine leichte Verzögerung.

Mesh-Systeme gehen hier einen Schritt weiter. Diese Mesh-Router sind zwar teuer, kommunizieren dafür direkt untereinander und bauen ein gemeinsames, flächendeckendes Netzwerk auf. Das gesamte Netzwerk läuft dann auch unter der gleichen Netzwerk-ID. Zwei oder drei Geräte bauen dann ein gemeinsames Netzwerk auf.

MU-MIMO Technologie

MU-MIMO, ausgeschrieben Multi-User Multiple-Input beziehungsweise Multiple-Output Technologie, ist eine Technik, die Router dabei unterstützt, mit mehreren Geräten gleichzeitig zu kommunizieren (via linksys.com).

Dadurch kann der Router die Zeit deutlich verkürzen, die jedes Gerät braucht, um ein Signal zu empfangen. Dank MU-MIMO kann der Router mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren und kein Gerät muss warten, bis es an der Reihe ist.

Darum würde ich davon profitieren: Vor allem, wer viele Geräte mit seinem WLAN oder Netzwerk verbindet, dürfte von dieser Technik spürbar profitieren. Und da kommt schon was zusammen: Während ich selbst mit Desktop-PC und Smartphone im Netzwerk unterwegs bin, ist meine Freundin parallel mit PlayStation 4, Smartphone und Tablet im Netzwerk unterwegs. Mein billiger Router kommt da kaum noch hinterher, alle fünf Geräte mit Daten zu versorgen.

Für andere User heißt das wiederum: Kaum jemand anderer benutzt das WLAN? Dann ist MU-MIMO kein Muss und ihr könnt gut darauf verzichten. Nutzen stattdessen viele Geräte euer Netzwerk, dann sollte MU-MIMO durchaus eine Option für euren Router sein.

Quality of Service

Quality of Service nennt sich ein Feature, welches moderne Router unterstützen.

Stellt euch vor, ihr wollt euch unbedingt etwas kaufen, doch ihr habt nur noch wenige Augenblicke. Oder ihr steht kurz vor dem Sieg in Call of Duty: Warzone, müsst aber die letzten beiden Teams überleben. Doch in diesem Augenblick bricht eure Internetverbindung ein, weil eure Kinder Netflix schauen und euer Kühlschrank die Einkaufsliste gerne mit dem Smartphone synchronisieren möchte. Ihr verschenkt euren Sieg und das ist dann sehr ärgerlich.

Was macht Quality of Service? Dieses Feature priorisiert Netzwerkdienste (via elektronik-kompendium.de). Via Software könnt ihr am Router bestimmen, wer im Netzwerk am wichtigsten ist. Soll euer Desktop-PC immer die höchste Priorität vor der Gaming-Konsole eurer Kinder oder dem Kühlschrank haben? Kein Problem.

Ebenfalls möglich ist es, dass ihr bestimmte Anschlüsse priorisiert, sodass Geräte, die über Kabel angeschlossen sind, immer höher gestuft sind, als Geräte, die über das WLAN laufen.

Was sollte ein Router fürs Gaming ebenfalls bieten?

802.11ac WLAN: Bietet derzeit die schnellste und größte Bandbreite im WLAN. Hier muss man aber aufpassen: Nicht alle Geräte unterstützen den neusten Standard, häufig kann man aber auch den älteren Standard aktivieren. 802.11ac WLAN unterstützt neben 2,4 GHz auch 5,0 GHz.

Dual-Band oder Triple-Band: Ist ebenfalls sinnvoll. Fall eine Verbindung ausfällt, springt für gewöhnlich die zweite Verbindung ein. Das sorgt für zusätzliche Stabilität.

Gaming-Router und Mesh-Systeme: Pro und Contra

Abschließend noch einmal Vor- und Nachteile der Systeme für euch zusammen gefasst.

Für wen lohnt sich ein Gaming-Router?

Ihr teilt euch euer Netzwerk mit vielen anderen Nutzern, die datenintensive Services nutzen

Ihr habt viele Geräte mit dem gleichen Netzwerk verbunden.

Eure Wohnung ist verwinkelt oder sehr groß und ihr benötigt eine hohe Reichweite

Ihr zockt gern kompetitiv und eine stabile Netzwerkverbindung ist wichtig, auch wenn ihr nicht allein im Internet seid.

Für wen lohnt sich die Anschaffung nicht?

Ihr wohnt allein und habt außer eurem PC höchstens noch ein zweites Gerät wie euer Smartphone mit dem Netzwerk verbunden.

Eure Wohnung ist sehr klein

Ihr zockt hauptsächlich Singleplayer-Games und selten bis nie kompetitiv online

Ihr nutzt hauptsächlich ältere Geräte, die nicht mit 802.11ac kompatibel sind, dann reicht auch ein 802.11n Router.

Gaming-Router: Welcher Router soll es werden? Laut cnet.com ist vor allem der Asus RT ACC86U ein sehr guter Deal: Neben hervorragenden Latenzen, die fürs Online-Gaming wichtig sind, bietet der Router von Asus außerdem noch eine sehr gute App zur Steuerung und ein übersichtliches Web-Interface. Das System-Design ist ebenfalls praktisch, weil viele Funktionen schnell zu finden sind und auch für Einsteiger gut bedienbar sind. Der Router von Asus bietet dafür QoS, Dualband und 802.11n, 802.11b, 802.11a, und 802.11g. Der einzige Nachteil ist der hohe Preis und das fehlende 802.11ac – zumindest hab ich es nicht gefunden.

