Ein Spieler berichtet von einem seltsamen Phänomen: Sein Gaming-PC wird von Ameisen heimgesucht, die seine Hardware fressen. Diese speziellen Ameisen sind in den USA mittlerweile bekannt, in Deutschland sind sie bisher noch nicht aufgetaucht.

Was ist das für ein Ameisenproblem? Ein Spieler erklärt auf reddit, dass er derzeit mit einer Ameisenplage der besonderen Art zu kämpfen hat. Denn die haben es auf seinen Gaming-PC und insbesondere seine Grafikkarte abgesehen.

Er selbst erklärt, dass er schon alles versucht habe, um den unliebsamen Besuch wieder loszuwerden:

Er reinigte die Komponenten mit einem Spray, das Isopropylalkohol enthielt.

Außerdem säuberte er mit einem Anti-Insekten-Spray seinen Schreibtisch, auf dem der PC steht.

Doch das alles half nichts. Kaum hatte er seinen Gaming-PC gereinigt, ging der Ansturm der Ameisen von vorne los. Er selbst ist mittlerweile ziemlich verzweifelt und befürchtet, dass seine Hardware davon schweren Schaden erleidet:

Ich weiß nicht, wie sie hierhergekommen sind, es war, als kämen sie aus dem Nichts. Nirgendwo in meinem Zimmer nisten Ameisen, und sie haben sogar das Insektenspray vermieden. Jetzt bin ich krank vor Sorge, dass sie meinen PC mit den Säuren der Ameisen zerstören werden. (via reddit.com)

Die Ameisen sind in den USA eine echte Plage, in Deutschland aber nicht verbreitet

Grundsätzlich gibt es etliche Ameisen-Arten, die sich von Elektro-Geräten angezogen fühlen (via ant-pest.com). Die bekanntesten Arten, die sich auf Elektronik stürzen, sind die Feuerameisen und sogenannte “Rasberry Crazy Ants”: Letztere sind etwa drei Millimeter groß, äußerst aggressiv und haben es auf Elektro-Geräte abgesehen (via deutschlandfunknova.de).

Warum Ameisen von Elektronik so begeistert sind, kann man nicht genau sagen. Fest steht, dass hohe Schäden durch diese Ameisen entstehen und in den südlichen USA vor allem Feuerameisen und „Rasberry Crazy Ants“ große Probleme verursachen.

Hinzu kommt, dass es wenig hilft, die Ameisen einfach zu töten. Denn dann setzen die Ameisen im Tod körpereigene Stoffe frei, womit weitere Ameisen angelockt werden:

Wenn diese Ameisen auf elektronischen Geräten landen, kommt es oft zu einem Kurzschluss oder sie sterben durch einen Stromschlag. Dadurch werden ihre Pheromone ausgelöst, die ihnen sagen, dass sie in Gefahr sind. Sie [die Ameisen] werden angegriffen. Sie [die Ameisen] brauchen Hilfe.

Kann sowas auch in Deutschland passieren? “Rasberry Crazy Ants” gibt es bisher nicht in Deutschland und in Europa. Die Art ist bisher nur in Nordamerika heimisch. Es ist daher noch unwahrscheinlich, dass Ameisen über euren Gaming-PC oder andere wertvolle Hardware herfallen. Die Ameisen sind zuerst in der texanischen Stadt Houston und mittlerweile auch in Florida, Louisiana und Mississippi zu finden (via nbcnews.com).

Nach Deutschland sind die Ameisen bisher noch nicht eingewandert. Dennoch berichten immer wieder Personen davon, wie diese Ameisen wertvolle Hardware zerstören. Und es ist gar nicht so einfach, sie loszuwerden:

