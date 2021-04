Spieler kämpft mit Ameisenplage in seinem Gaming-PC – Darum ist es so kompliziert sie loszuwerden

Ein Spieler auf reddit hat ein besonderes Problem: Ameisen bewohnen plötzlich seinen PC. Die würde er natürlich gern loswerden, doch das ist nicht so leicht. Denn es handelt es sich um eine besondere Ameisen-Art, die es auf Elektrogeräte abgesehen hat.

Darum geht’s: Im Subreddit PCMasterrace hat sich ein User mit einem kurzen Video gemeldet. Er war einen Monat lang nicht da gewesen und hatte seinen Gaming-PC abgeschaltet. Als er wieder zurückkehrte, machte er einen unangenehmen Fund. Denn in seinem PC hatten sich Ameisen eingenistet.

Die unliebsamen Gäste wollte er natürlich gleich loswerden und hatte sofort einige Ideen:

Er hat Spiele gezockt und verschiedene Benchmarks laufen lassen, um mit der Hitze die Ameisen zu vertreiben

Außerdem hat er seinen PC über Nacht laufen lassen, um möglicherweise so die Ameisen davonzujagen

Doch seine ersten Versuche waren nicht sonderlich erfolgreich, denn die Ameisen sind immer noch in seinem Gaming-PC unterwegs und wuseln durch die Lüftung, klettern über den Prozessor und bevölkern die Grafikkarte.

Daraufhin wendete er sich mit einem Hilferuf an die reddit-Nutzer. Die hatten einige Tipps für ihn, warnten ihn aber auch, was er nicht tun sollte.

Um sein Problem zu verdeutlichen, stellt er ein knapp rund 30 Sekunden langes Video online. Hier kann man erkennen, wie die Ameisen über den Prozessor wuseln und aus der Grafikkarte krabbeln. Das Video haben wir hier für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Auf reddit zeigt ein User ein kurzes Video von der Ameisenplage in seinem PC.

User raten ihm zu professioneller Hilfe und auf Gaming-Verzicht

So reagiert das Subreddit: Auf reddit haben sich hunderte Leute auf seinen Post gemeldet. Bis heute (13. April 2021) gibt es mehr als 3000 Kommentare unter dem Artikel.

Einige amüsieren sich über die Ameisen-Probleme des Users und halten Ameisen, die Elektronik anknabbern, für einen schlechten Scherz. Die Mehrheit ist aber sehr ernst und warnt den User, denn das Problem scheint nicht überall bekannt zu sein.

So schreibt RawDenseEggs auf reddit sehr deutlich: “Benutze deinen Computer nicht mit Ameisen darin, das könnte einen Kurzschluss verursachen und alles zerstören.”

Auch andere geben Hinweise, was er machen sollte:

Er solle auf keinen Fall seinen PC weiter benutzen. Das würde nur mehr Ameisen anlocken und seine Hardware schwer beschädigen.

Er soll seinen Computer in einen luftdichten Beutel für 2 Wochen packen, das sollte alle Ameisen im Computer sterben lassen. Weitere Ameisen können auf diese Weise ebenfalls nicht angelockt werden

Professionelle Hilfe ist ebenfalls ratsam. Denn die Ameisen im PC seien möglicherweise tot, aber ein Nest ist irgendwo in der Nähe und es würden vermutlich wieder neue Ameisen kommen.

Darum soll er sich professionelle Hilfe suchen: Sein Gaming-PC dürfte auch nicht das einzige Gerät sein, welches von Ameisen befallen ist, mutmaßen einige User. So schreibt PeaGreenGrenade auf reddit:

Wenn du das Problem in deinem PC hast, dann sind sie vermutlich auch in deinem Monitor, Fernseher, Tastatur, in deiner Nintendo [Switch], in der Mikrowelle, in Ritzen etc. Als sie [die Ameisen] bei mir waren, hab ich alles mit Wert wie empfohlen in verschlossene Beutel gepackt und einen Schädlingsbekämpfer gerufen.

Denn es handelt sich wohl um eine besonders fiese Ameisen-Art, die es auf Elektro-Geräte abgesehen hat. Die ist aus Südamerika in die USA eingewandert.

Diese Ameisen-Art liebt Elektro-Geräte ganz besonders und ist schwer wieder loszuwerden

Was sind das überhaupt für Ameisen? Bei der Ameisen-Art handelt es sich wohl um sogenannte amerikanische “Rasberry Crazy Ants.” Die sind etwa drei Millimeter groß, äußerst aggressiv und haben es auf Elektro-Geräte abgesehen (via deutschlandfunknova.de). In dem eingebetteten Video ist zu erkennen, dass die Ameisen ständig die Richtung ändern und wild durch die Gegend rennen. Das hat ihnen im Englischen den Namen “crazy” eingebracht.

Grundsätzlich gibt es etliche Ameisen-Arten, die sich von Elektro-Geräten angezogen fühlen (via ant-pest.com). Woran das genau liegt, kann man nicht sagen. Fest steht, dass hohe Schäden durch diese Ameisen entstehen und in den südlichen USA vor allem Feuerameisen und “Rasberry Crazy Ants” große Probleme verursachen. Feuerameisen haben noch eine deutlich dunklere Färbung.

Eine umfangreiche Dokumentation um die Ameisen findet ihr bei der Texas A&M University (via urbanentomology.tamu.edu ). Hier hat man die Ameisen ausführlich und wissenschaftlich untersucht.

Im Inneren der Elektrogeräte knabbern sie dann Kabel oder Bauteile an und sorgen im schlimmsten Fall für Kurzschlüsse oder einen Kabelbrand. Auch ein paar tote Artgenossen stören die Ameisen nicht sonderlich. Denn die locken mit Botenstoffen weitere Ameisen heran. Die Plage wird also eher schlimmer als besser. Hinzu kommt, dass sich die Viecher rasant vermehren können. Das gilt übrigens nicht nur für die “verrückten” Ameisen.

Der User hatte also mehr Glück als Verstand, als er seinen Gaming-PC über Nacht hat laufen lassen. Im schlimmsten Fall hätte er einen Wohnungsbrand gehabt. Möglicherweise hat er mit seiner Aktion ein paar der Eindringlinge getötet, das dürfte die Plage aber eher verschlimmert als verbessert haben.

Kann sowas auch in Deutschland passieren? “Rasberry Crazy Ants” gibt es bisher nicht in Deutschland und in Europa. Die Art ist bisher nur in Nordamerika heimisch. Dass eure Elektro-Geräte von Ameisen überfallen werden, ist also erst einmal unwahrscheinlich. Die Ameisen sind zuerst in der texanischen Stadt Houston und mittlerweile auch in Florida, Louisiana und Mississipi zu finden (via nbcnews.com).

Habt ihr auch schon Erfahrungen mit unliebsamen Gästen und euer Computer-Hardware oder eurer Konsole gemacht?

Streamer sind durchaus bereit, viel Geld für ihre Gaming-PCs auszugeben. Ein bekannter Gamer des Faze-Clans hat 30.000 US-Dollar für sein Gaming-Setup ausgegeben. Wir erklären euch, was er in seinem Gaming-Setup verbaut hat und was er damit alles zocken möchte.