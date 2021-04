Geniale VR-Handschuhe könnt ihr selbst bauen und kosten nur 19 €

Für viele VR-Spiele braucht ihr eine potente Plattform, doch wo schlägt man am besten zu? Ein Tech-YouTuber kaufte einen Gaming-PC im China-Shop – So viel Stress hat er damit.

So geht es weiter: Für den 7. April um 23:00 Uhr plant Lucas die Veröffentlichung eines Videos auf YouTube (via YouTube ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Video zu Video sieht man Fortschritte bei den Handschuhen. Bei seinem Prototyp #4 ist das Projekt schon äußerst beeindruckend. Er verbaute haptische Motoren, wie man sie auch von den neuen PS5-Controllern “DualSense” kennt. Bei den Handschuhen sollen die Motoren durch die Spannung von Fäden das Gefühl erzeugen, dass man wirklich etwas in der Hand hält, wenn man etwas im Spiel in die Hand nimmt.

Auf der Hackaday-Webseite (via Hackaday.io ) schreibt der Entwickler: “Ursprünglich war dies nur ein lustiges Quarantäne-Projekt, um mich zu beschäftigen, aber 200.000 Follower später ist dieses Projekt nun viel mehr als das. Mein Ziel ist es nun, dieses Projekt so weit wie möglich zu verbreiten und hoffentlich mehr Menschen dabei zu helfen, sich in Virtual Reality zu verlieben.”

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie PCGamer berichtet, kosten vernünftige Prototypen von VR-Handschuhen wohl Tausende von Euro (via PCGamer / roadtovr ). Das Do-It-Yourself-Projekt von Hardware-Hacker lucas_vrtech sieht spannend aus und kostet nur etwa 12 $ pro Handschuh. Umgerechnet etwa 19 € für das Paar (dazu kommen dann noch kosten für Bluetooth und Force Feedback). Und die Teile haben sogar noch “echtes” Fingertracking. Ihr könnt in Spielen wie Half-Life: Alyx damit einzelne Finger ansteuern.

Mit den Handschuhen will er das VR-Erlebnis noch realistischer gestalten und bringt in wöchentlichen Videos Updates zu seinem Fortschritt. Inzwischen spielen auch Motoren eine Rolle, die das Zugreifen mit der Hand realistischer machen.

Was sind das für Handschuhe? Ein Tüftler werkelt seit ein paar Monaten an VR-Handschuhen. Eigentlich sollte das nur ein Projekt für die Quarantäne werden, sagt er. Doch inzwischen folgen dem Bastler und seinem Projekt über 310.000 Leute auf Tik Tok.

Ihr könnt euch diese coolen VR-Handschuhe für wenig Geld selbst bauen und sie sogar in Half-Life: Alyx nutzen. Wir zeigen euch, was die Teile draufhaben.

Insert

You are going to send email to