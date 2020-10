Wie Ready Player One: Neues VR-Laufband kommt, könnte das Gaming radikal ändern

Die Firma Virtuix hat ein Laufband für Gamer angekündigt, das für die eigene Wohnung gedacht ist. Damit sollt ihr vollkommen in die Spielwelt eintauchen und verschiedenste Aktivitäten ausführen können. Der Release ist bereits für 2021 geplant.

Was ist das für ein Gerät? Die Maschine mit dem Namen „Omni One“ soll das Spielen in der virtuellen Realität noch interessanter machen – und das für jeden Spieler zu Hause. Sie ist nicht sonderlich groß und findet Platz in jeder Wohnung.

Streng genommen handelt es sich dabei nicht um ein Laufband, sondern eine reibungsarme Plattform. Darauf werdet ihr in einer Weste festgeschnallt und könnt euch dann frei bewegen, wobei ihr durch die Weste nicht „weglaufen“ könnt.

Im vollen 360° Radius könnt ihr dann:

laufen

rennen

kriechen

knien

springen

So soll man perfekt in VR-Spiele eintauchen können, was sofort Assoziationen zum Gaming-Film Ready Player One von Steven Spielberg hervorruft.

Die Entwickler selbst bezeichnen es als „Peleton-Bike für Gamer“, was wiederum den Fitness-Aspekt deutlich hervorhebt. Es soll zudem in einer ähnlichen Preisklasse liegen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Ist diese Neuerung revolutionär? Von Messen kennt man bereits Prototypen und Geräte, die einen ähnlichen Umfang bieten, meist jedoch größer und sperriger sind. Neu ist die Tatsache, dass das Omni One für die eigene Wohnung konzipiert wurde und in einem halbwegs bezahlbaren Rahmen liegt.

Ein solches Gerät verbindet Gaming mit dem Fitness-Aspekt und sieht in dem Video zwar anstrengend, aber auch sehr spaßig aus.

An diesem 1.500 $ Stuhl haben mehr als 30 Ärzte gefeilt – Soll perfekt für Gamer sein

Release schon 2021 und zu einem bezahlbaren Preis

Wie kommt man an das Laufband? Wer nach dem Trailer und den Bildern Lust auf die Omni One Treadmill hat, muss sich erstmal gedulden. Das fertige Produkt soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

So sieht das Omni One als alleinstehendes Gerät aus (Konzeptbild von Virtuix)

Wie teuer wird es? Als Preis werden derzeit 1.995 Dollar ausgerufen, wobei das VR-Headset inklusive ist. Zudem soll es eine 995 Dollar „Developer Edition“ geben, dort aber ohne Headset.

Zudem planen die Entwickler einen Shop mit 30 Spielen, darunter sowohl eigene entwickelte Spiele als auch Third-Party-Titel. Eine genaue Liste gibt es derzeit jedoch nicht.

Allerdings gibt es immer mehr Spiele, die VR nutzen, darunter das neue Horror-Spiel Phasmophobia, das derzeit 97% positive Reviews auf Steam vorweisen kann.