Das sagen Nutzer: Auf Amazon.de hat der Fernseher in Deutschland drei Rezensionen mit 3 bis 5 Sternen erhalten. Während ein Rezensent durchweg zufrieden ist, berichten zwei andere von kleineren Ausleuchtungsproblemen in den Ecken.

Selbiges lässt sich erfahrungsgemäß flüssig und intuitiv bedienen. Auch die Auswahl an Apps und Streaming-Angeboten – verfügbar über den Play Store – ist sehr gut. Weitere Features gibt es in Form von Bluetooth, aktuellen Tunern für DVB-T2 HD (Antenne), DVB-C (Kabel) und DVB-S2 (Satellit) sowie einer Aufnahme-Funktion – während einer Aufzeichnung können Sie jedoch nicht umschalten. Der Grund: Die Tuner sind nicht in Doppel-Ausführung vorhanden.

Dank seines LCD/LED-Displays ist der Philips 70PUS8505 einigermaßen günstig – zumindest für einen 70 Zoll-Fernseher. Mit Hochkontrast-Content in den dynamischen Formaten HDR10+ und Dolby Vision kommt das Display zurecht, auch die Auflösung ist mit 4K standesgemäß und verspricht ein knackiges Bild. Ebenfalls gut: Blu-ray-Player, Konsole und weitere Medienquellen finden Platz an vier HDMI-Ports, zudem läuft der TV mit dem Betriebssystem Android.

Wichtig: Wenn Sie die vollen 165 Hz nutzen wollen, sind Sie auf den DisplayPort-Anschluss als einzig mögliche Schnittstelle angewiesen. Sowohl HDMI in seiner Version 1.4 als auch DVI-D sind für 165 Hz bei Full HD viel zu träge und leisten maximal 120 Hz (bei HDMI) oder 60 Hz (bei DVI-D). Leider können Sie den Monitor nur in seiner Neigung verändern. Bei einem kostengünstigen TN-Panel wäre zumindest eine Höhenverstellbarkeit bei einem Preis von knapp 300 Euro drin gewesen.

Außerdem mit an Bord ist Adaptive-Sync in Form von AMD FreeSync gegen Ruckeln und Bildreißer bei unterstützten Grafikkarten.

