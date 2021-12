Gaming-Laptop mit RTX 3080 zum Hammerpreis bei MediaMarkt & Saturn

Acers Nitro 5 gibt es mit High-End-Ausstattung für Spieler gerade unschlagbar günstig bei Mediamarkt.de und Saturn.de.

So gut ist der Preis: Beide Shops bieten den erst seit Kurzem in der Ausstattungsvariante AN517-41-R2BM erhältlichen Gaming-Laptop Acer Nitro 5 per 300 Euro Direktabzug an der Kasse für nur 1.699 Euro statt 1.999 Euro versandkostenfrei an.

Dabei sind vergleichbar ausgestattete Gaming-Notebooks mit RTX 3080 laut Preisvergleich derzeit erst ab 1.898,97 Euro zu haben und teils gibt es in der Preisklasse auch nur Modelle mit RTX 3070.

Nochmal 10 Euro mehr sparen lassen sich derweil mit dem Newsletter-Gutschein von Mediamarkt.de oder von Saturn.de bei Erstbestellung.

Das bietet das Modell

Starke Rechenleistung: Der Acer Nitro 5 verfügt in der hiesigen Ausstattungsvariante neben der für aktuelle Spiele in Full HD mehr als ausreichend performanten RTX 3080 (allerdings mit 100-Watt-Drosselung) auch über einen leistungsstarken AMD-Prozessor in Form des Ryzen 7 5800H mit acht CPU-Kernen und 16 Threads.

Großes Display: Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 17,3 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 44 Zentimeter) mit mattem IPS-Panel in Full HD und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Viel Speicher: Darüber hinaus gibt es satte 32 GByte Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-SSD mit großen 1 TByte Speicherkapazität, inklusive vorinstalliertem Windows 10 Home. Der Akku soll derweil bis zu 8 Stunden durchhalten.

Acer Nitro 5 mit GeForce RTX 3080 bei MediaMarkt.de

Rezensionen und Test

Für die hiesige Ausstattungsvariante gibt es aufgrund der erst seit Anfang November gegebenen Verfügbarkeit noch keine spezifischen Rezensionen oder Tests.

Gute Bewertungen: Google listet für die Modellreihe ausstattungsübergreifend aber 41 Rezensionen mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen.

Gelobt werden Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während es ab und an Abstriche für Lautstärke und Kühlung gibt.

Im Test: Notebookcheck.com hat ein fast ausstattungsgleiches Modell des Acer Nitro 5 mit RTX 3080, Ryzen 7 und Co. getestet, das mit “Gut” (82 Prozent) bewertet wurde.

Das Nitro 5 nimmt unter den RTX-3080-Notebooks einen Platz im unteren Tabellenbereich ein. Nichtsdestotrotz hat Acer hier ein rundes Paket geschnürt. Notebookcheck.com

Pro IPS-Bildschirm

144-Hz-Panel

viel CPU-Leistung

Platz für zwei M.2-SSDs

Platz für ein 2,5-Zoll-Speichermedium

beleuchtete Tastatur (RGB)

USB 3.2 Gen 2 Contra dunkler Bildschirm

geringe Farbraumabdeckung

kein Thunderbolt

kein Speicherkartenleser

GPU wird vom Hersteller nicht ausgereizt

Technische Eckdaten

Display 17,3″, 1.920 x 1.080, 127 ppi, 144 Hz, non-glare, IPS CPU AMD Ryzen 7 5800H, 8C/16T, 3,20 – 4,40 GHz, 16 MB + 4 MB Cache, 45 W TDP, Codename “Cezanne” (Zen 3, 7nm) RAM 32 GB DDR4 (2 x 16GB Module, 2 Slots, max. 32 GB) SSD 1 TB M.2 PCIe HDD – Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 – 8 GB GDDR6 – Mobile, 48SM/6144SP, Codename “GA104” (Ampere, 8 nm), 100 W TGP Betriebssystem Windows 10 Home 64 Bit Eingabe Tastatur mit DE-Layout (RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI, 1x USB-C 3.1, 3x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Killer E2600), 1x Klinke, 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2×2, Intel), Bluetooth 5.0 Authentifizierung – Webcam 0,9 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1 x Akku fest verbaut (57,48 Wh), 8 Std. Laufzeit Netzteil 1 x Hohlstecker (180 W) Gewicht 2,70 kg Abmessungen (BxTxH) 403,5 x 280 x 24,9 mm Herstellergarantie zwei Jahre (Pickup & Return)

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.