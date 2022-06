Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3080 jetzt günstig wie nie im Angebot

Mit dem MSI GP66 Leopard hat Alternate.de aktuell einen weitestgehend stark ausgestatteten Gaming-Laptop zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

So gut ist der Preis: Den MSI GP66 Leopard in der Ausstattungsvariante 11UH-671 gibt es bei Alternate.de aktuell für nur 1.499 Euro statt 2.199 Euro. Hinzu kommen 6,99 Euro Versandkosten.

So günstig war das Modell laut Preisvergleich bisher nicht gelistet und vergleichbar ausgestattete Gaming-Notebooks mit GeForce RTX 3080 starten gegenwärtig auch erst ab 1.699 Euro.

Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.

Das bietet das Modell

Der MSI GP66 Leopard verfügt in der Ausstattungsvariante 11UH-671 neben der für aktuelle Spiele in mit hohen Bildtraten geeigneten GeForce RTX 3080 über einen leistungsstarken Intel-Prozessor in Form des Intel Core i7-11800H mit acht CPU-Kernen und 16 Threads.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 44 Zentimeter) mit mattem IPS-Panel und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, wobei Full HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixeln geboten wird.

Darüber hinaus gibt es 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-SSD mit 1 TByte Speicherkapazität, während Windows oder ein anderes Betriebssystem noch nachinstalliert werden muss.

MSI GP66 Leopard mit RTX 3080 bei Alternate.de

Display 15,6 Zoll, 1.920 x 1.080, 141 ppi, 144 Hz, non-glare, IPS CPU Intel Core i7-11800H, 8C/16T, 1,90 – 4,60 GHz, 24 MB + 10 MB Cache, 35 – 45 W TDP (Default: 35 W), Codename „Tiger Lake-H45“ (Willow Cove, 10n m SuperFin) RAM 16 GB DDR4-3200 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 64 GB) SSD 1 TB M.2 PCIe HDD – Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 – 8 GB GDDR6 – Mobile, 48 SM/6144 SP, Codename „GA104“ (Ampere, 8 nm), 1.695 MHz Boost, 140 W Max GPU Power Betriebssystem FreeDOS Eingabe Tastatur mit DE-Layout (Einzeltasten RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 3x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x 2.5 GBase-T, 1x Klinke, 1x proprietär (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2×2, Killer AX1675), Bluetooth 5.2 Webcam 0,9 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1 x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 4 Zellen, 65 Wh) Netzteil 1 x proprietär (280 W) Gewicht 2,38 kg Abmessungen (BxTxH) 358 x 267 x 23,4 mm Farbe schwarz (Core Black) Herstellergarantie zwei Jahre

MSI GP66 Leopard mit RTX 3080 bei Alternate.de

Was muss man beim Kauf eines Gaming-Laptops beachten?

Rezensionen und Test

Gute Bewertungen: Durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in fünf Rezensionen hat das Modell auf Alternate.de erhalten.

Dabei gibt es durchweg Lob, lediglich die mitgelieferten Treiber sollen in einem Fall bei Windows 11 Probleme machen, weswegen der Download von der MSI-Webseite empfohlen wird.

Im Test: Notebookcheck.com hat eine Wertung von 85 Prozent („Gut“) vergeben und urteilt wie folgt:

Das Leopard GP66 11UH ist ein Budget-Gamer, der an einigen Stellen selbst High-End-Gamer blass aussehen lässt. Natürlich gibt es auch Nachteile wie das Fehlen von USB-C oder die niedrigen Akkulaufzeiten, aber Leistung, Kühlung und Display passen auch in höhere Kategorien. Notebookcheck.com

Pro Preiswert

vorbildliche Anschlussverteilung

helles 144-Hz-IPS-Display

gute CPU/GPU-Leistung

schnelle SSD

tolles, adaptives Kühlsystem Contra Verarbeitungsmängel am Gehäuse

kein USB-C-Port

Bodenplatte schwer abnehmbar

fn-Taste seltsam positioniert

Touchpad klappert

kurze Akkulaufzeiten

Windows muss nachinstalliert werden

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Dazu zählen zum Beispiel ein OLED-TV zum Tiefstpreis und eine gute Gaming-Tastatur sowie Gaming-Maus.