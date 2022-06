Diese gute Gaming-Tastatur gibt es gerade günstig im Amazon-Angebot

Amazon.de hat mit der HyperX Alloy Elite 2 aktuell eine gut bewertete Tastatur für Spieler dank Rabattgutschein besonders günstig im Angebot.

So gut ist der Preis: Die ohnehin schon von 159,99 Euro UVP auf 88 Euro reduzierte Tastatur gibt es dank Rabattgutschein (muss auf der Shop-Seite aktiviert werden) aktuell für nur 73 Euro.

Laut Preisvergleich war das Modell erst einmal kurzzeitig für ein paar Euro weniger zu haben und kostete ansonsten stets mehr.

Andere Händler starten unterdessen gegenwärtig ebenfalls erst ab 88 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die mechanische HyperX Alloy Elite 2 mit Metallgehäuse setzt auf Red-Switches mit linearem Betätigungsweg bei leichtem Druckpunkt ohne Widerstand am Ende des Betätigungswegs.

Dabei wird jede Taste individuell beleuchtet, wobei sich die RGB-Hintergrundbeleuchtung inklusive Lichtleiste natürlich auch anpassen lässt.

Bei allen Tasten wird außerdem Anti-Ghosting unterstützt (N-Key Rollover), wodurch es nicht zu trägen oder ausbleibenden Reaktionen beim Betätigen mehrerer Tasten kommen soll.

Mit an Bord sind darüber hinaus auch 7 Multimedia- bzw. Sondertasten und ein Drehregler für die Lautstärke. Ein zusätzlicher USB-Anschluss ermöglicht derweil das Anschließen eines weiteren Geräts.

Gute Bewertungen: Die HyperX Alloy Elite 2 wird mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem Handhabung und Verarbeitung sowie die Beleuchtung gelobt werden.

Kritik gibt es derweil teilweise für die Software und das Fehlen zusätzlicher Makrotasten.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hat mit einer Wertung von 90 Prozent eine Kaufempfehlung für das Modell ausgesprochen und urteilte wie folgt:

Auch die Alloy Elite 2 erbt die Stärken der Vorgängermodelle: Die Verarbeitungsqualität ist gewohnt hochwertig (Metallgehäuse), bei der Ausstattung gibt es -fast- das volle Programm (anpassbare RGB-Beleuchtung, dedizierte Sondertasten, USB-2.0-Hub, Onboard-Speicher) und auch die übersichtliche „NGenuity“-Software für Beleuchtung und Makros ist wieder am Start.

Lob gibt es auch -mal wieder- für die hauseigenen Switches. Diese müssen sich nicht hinter der starken Konkurrenz (Cherry, Kailh) verstecken, da sie ebenfalls mit einem präzisen Anschlag punkten. Auch die Haltbarkeit von 80 Millionen Anschlägen (laut Hersteller) kann sich sehen lassen.

Last but not least wissen auch die langlebigen Pudding PBT-Keycaps zu gefallen. Angesichts der gebotenen Leistung und Qualität geht der Verkaufspreis von knapp 160 Euro in Ordnung.