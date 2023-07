Viele Gamer wünschen sich plötzlich eine winzige Grafikkarte, die Nvidia offiziell gar nicht herstellt

Ein Spieler zeigt eine kleine GeForce RTX 3060. Diese ist absolut einzigartig, denn Nvidia selbst produziert diese nicht. Viele Gamer zeigen sich beeindruckt und wünschen sich so eine GPU.

Die GeForce RTX 3060 gehört neben der GeForce RTX 3060 Ti zu den beliebtesten Grafikkarten von Nvidia. Denn sie bietet eine gute Performance für Full-HD-Gaming.

Doch Nvidia bietet die GeForce RTX 3060 als Founder’s Edition nur im normalen Formfaktor an. Als Founder’s Edition bezeichnet man Grafikkarten, die direkt von Nvidia kommen und ein einzigartiges Design besitzen.

Ein Gamer hat sich wohl gedacht, dass er das „besser“ könne und hat selbst eine RTX 3060 im Miniformat entwickelt. Perfekt ist die Grafikkarte noch nicht, aber viele User auf reddit zeigen sich begeistert.

Kleine RTX-Grafikkarte aus dem 3D-Drucker

Was hat der Nutzer gemacht? Der Reddit-Benutzer “Clashmains_2” kaufte eine Gainward 3060 Pegasus und ersetzte deren gesamte Abdeckung durch eine Alternative, die er im 3D-Drucker entworfen hatte (via reddit.com). In einem ersten Schritt nutzte er eine Design-Software, um den Kühlkörper einer Founder’s Edition nachzubilden.

In einem weiteren Schritt modifizierte er einen 92-mm-Lüfter von Noctua, um ihn an den winzigen Formfaktor anzupassen.

Welches Problem gibt es derzeit? Das erste Modell ist tatsächlich wirklich „nur“ ein Modell. Die Grafikkarte funktioniert zwar mit der neuen Blende aus dem 3D-Drucker, aber bei hohen Temperaturen verformen sich die gedruckten 3D-Teile. Das funktioniert daher auf Dauer nicht, weil sich im ärgerlichsten Fall das weiche Plastik auf der übrigen Hardware verteilt oder sich die Platine der GPU lösen könnte.

Der Nutzer erklärte jedoch, dass er weiter an seinem Design arbeiten möchte. In einem nächsten Schritt möchte er etwa anderes Material nehmen, welches zwar widerstandsfähiger, aber auch schwieriger zu drucken ist.

ITX-Systeme werden auch unter Gamern beliebter

Was bedeutet ITX? Hinter dem Kürzel ITX versteckt sich eine Größe von Komponenten. ITX steht für einen besonders kleinen Formfaktor, der für kleine Computersysteme geschaffen worden ist. Ausgeschrieben steht ITX übrigens für Information Technology Extended.

Multimedia-PCs oder Office-Modelle setzen häufig auf so einen kleinen Formfaktor. Doch auch Gamer entdecken mittlerweile immer wieder, dass ein kleines System für ihre Zwecke völlig ausreichend ist.

ITX-Modelle, wie etwa die hier vorgestellte RTX 3060, oder ITX-Mainboards lassen sich problemlos auch in große Computer-Tower verbauen, da solche Geräte in der Regel aufwärt. Andersherum ist es jedoch deutlich komplizierter. Wer ein großes ATX-Mainboard in ein ITX-Gehäuse einbauen möchte, hat normalerweise absolut keine Chance. Denn die kleinen Gehäuse sind für so große Komponenten nicht konzipiert. Grundsätzlich solltet ihr beim PC-Bau immer das Gehäuse im Blick haben.

Solltet ihr euch daher einen Gaming-PC zusammenstellen, dann solltet ihr darauf achten, dass die Komponenten zueinander passen. Entscheidet ihr euch für ein ITX-Gehäuse, müssen auch die übrigen Komponenten passen. In den meisten Fällen reicht da auch ein Blick in die Bedienungsanleitung.

