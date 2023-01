Gamer findet seltsamen Anschluss an Nvidia-Grafikkarte – Community erklärt ihm, warum das „tote“ Technik ist

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Auch andere Gamer haben überraschende Features an ihrer Grafikkarte. So hatte ein Gamer jahrelang mit den falschen Einstellungen gezockt, weil er sich seine GPU nicht genauer angesehen hatte. Die gesamte Geschichte könnt ihr euch auf MeinMMO ansehen:

Dadurch hatte man plötzlich Mikroruckler im Spiel, was für ein unruhiges Bild sorgte. Oftmals war es auch einfach günstiger, direkt nach einer schnellen Grafikkarte zu greifen, anstatt zwei schwache GPUs miteinander zu verbinden. So schreibt jemand auf reddit :

Wird SLI noch genutzt? Für neuere Grafikkarten hat Nvidia den Support von SLI mittlerweile eingestellt (via GameStar.de ). Neue Spiele werden nicht mehr unterstützt und Grafikkarten ab der RTX 3000er Reihe sollen schnell genug sein, weswegen Nvidia hier den Support ebenfalls gestrichen hat. Theoretisch können Entwickler SLI aber immer noch nativ in ihre Spiele implementieren.

In der Theorie könnt ihr also die Leistung von zwei GPUs gleichzeitig nutzen. Bei AMD nennt sich die Technologie übrigens Crossfire.

Worum geht es? Ein Gamer hatte seinen Rechner geöffnet und eine merkwürdige Entdeckung an seiner Grafikkarte gemacht. Die befindet sich oberhalb an der GTX 1070, die man im Bild erkennen kann.

Je nach Hersteller kommt auch besondere Technik zum Einsatz. Ein Nutzer hat jetzt ein besonderes Feature an seiner Grafikkarte entdeckt, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist.

Wer mehr oder weniger anspruchsvolle Spiele zocken möchte, der braucht eine Grafikkarte in seinem Rechner. AMD und Nvidia sind die größten Hersteller von solchen GPUs, mittlerweile stellt aber auch Intel welche her.

Ein Nutzer öffnet seinen Gaming-PC und findet einen seltsamen Anschluss an seiner GTX 1070 von Nvidia. Wozu ist der Anschluss gut? Später muss er feststellen: So richtig sinnvoll ist die Funktion heute nicht mehr.

