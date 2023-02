Gamer macht Kauf seines Lebens, weil Amazon versehentlich eine RTX 3080 wenige Minuten lang für günstige 260 Euro verkauft

Ein Gamer kauft eine RTX 3080 für ein Viertel des Marktpreises. In wenigen Minuten ist die Grafikkarte bereits ausverkauft.

Ein Gamer hatte ein Bild auf reddit gepostet. Dieses zeigt, dass Amazon eine Nvidia RTX 3080 für nur 243 US-Dollar (etwa 260 Euro) verkauft. Und das ist ein richtig gutes Angebot:

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 729 Euro, also etwa dreimal so hoch.

Im Fachhandel und auf Amazon liegen die Preise eher zwischen 800 und 900 Euro.

Der Gamer selbst erklärt, dass er das Angebot selbst nicht fassen konnte und gleich einem Freund Bescheid gegeben hatte. Doch das Angebot sei schon wenige Minuten später ausverkauft gewesen. In einem späteren Kommentar hatte er übrigens ein weiteres Bild gepostet, dass das Angebot auch wirklich von Amazon stamme.

Lob, aber auch Skepsis um den „Kauf des Jahres“

Die Community ist zwiegespalten: Auf der einen Seite ist das Angebot richtig gut und stammt obendrein direkt von Amazon als Verkäufer. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen, dass man keinem Fake-Angebot aufgesessen ist. Und wenn etwas passiert, kann man das Produkt auch zurückschicken:

„Wenigstens ist es Amazon. Meiner Erfahrung nach sind sie großartig für die Rückgabe von Dingen, so würde ich mich völlig in Ordnung fühlen, wenn es sich herausstellt, ein Blindgänger zu sein.“

„Ich empfehle, das Auspacken zu filmen, damit Du beim Öffnen eines Ziegelsteins den Beweis direkt antreten kannst.“

Viele Gamer haben bereits schlechte Erfahrung mit solchen günstigen Angeboten gemacht. Denn Betrüger nutzen viele verschiedene Möglichkeiten, um an Euer Geld zu kommen. Und nicht immer sind Betrugsversuche direkt offensichtlich.

Gefälschte Produkte oder betrügerische Anbieter wollen an Euer Geld

Was sind das für Probleme? Es ist wenig überraschend, dass Betrüger auch auf Amazon und eBay ihr Unwesen treiben und versuchen, an das Geld unbescholtener Personen zu kommen. Dafür wenden sie einige fiese Tricks an.

Hinter besonders günstigen Angeboten stecken häufig Fake-Grafikkarten und oftmals immer das gleiche berüchtigte Modell.

Andere Anbieter versuchen den Käufer von Amazon mit Mails wegzulocken. Denn dann bekommt ihr auch kein Geld zurückerstattet, weil Amazon euch auf Seiten von Drittanbietern nicht schützen kann.

Sehr niedrige Preise bei unbekannten Verkäufern stellen sich oftmals ebenfalls nur als Lockangebote heraus. Oftmals sieht man dann sein Geld nie wieder und erst recht kein gekauftes Produkt.

In vielen Fällen lohnt es sich daher, sich so ein Angebot dreimal anzusehen, bevor man wirklich den „Kaufen“-Button drückt und schnell ein paar hundert Euro investiert. Denn nicht immer geht so eine Aktion auch gut aus.

Es gibt übrigens auch immer wieder Geschichten, dass Leute bei der Rückgabe von gefälschten Produkten kein großes Glück haben. So hatte ein Familienvater versucht, ein Fake-Produkt auf Amazon zu erstatten, doch Amazon verweigerte das:

