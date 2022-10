Gamer ändert Intro vom Steam Deck – Jetzt ruft er panisch um Hilfe und die Community lacht ihn aus

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was denkt ihr über das fehlgeschlagene Experiment? Findet ihr das ebenfalls lustig oder würdet ihr auch so einen Fehler machen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Gibt es auch Hilfe? Ja, ein paar User versuchen dem Tollpatsch tatsächlich zu helfen und geben ihm ein paar Hinweise mit auf den Weg. So solle er, sobald das Video läuft, in die Kommandozeile wechseln und hier das Video stoppen beziehungsweise ändern. Dafür gibt es unter Linux eine simple Tastenkombination. Denn auf dem Steam Deck läuft als Betriebssystem Linux und kein Windows.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to