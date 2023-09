Gamer bestellt Upgrade für seinen Gaming-PC auf Amazon, bekommt deutlich schwächeres Produkt

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Ihr solltet aber in jedem Fall nachprüfen, was ihr da aus dem Päckchen holt. Einige Nutzer hätten vermutlich auch die 1-TB-SSD in ihrem Rechner verbaut, ohne zu merken, dass sie eigentlich eine andere bestellt hätten. Solltet ihr merken, dass ihr das falsche Produkt bekommt, dann solltet ihr dies auf jeden Fall reklamieren. Einige Nutzer empfehlen sogar, ein Video zu machen, wenn ihr sehr teure Hardware auspackt. Dann sieht man sofort, dass der Fehler nicht bei euch liegt.

Wie kann ich solche Probleme verhindern? Bestellt ihr über den Marketplace oder von Amazon „erneuerte“ Produkte, könnt ihr solche falschen Artikel erst einmal kaum verhindern. Denn in erster Linie ist Amazon dafür verantwortlich, was ihr schlussendlich aus dem Päckchen holt.

Passiert so etwas häufiger? Ja, solche Fälle gibt es immer wieder. So bestellen Spieler Grafikkarten auf Amazon und bekommen stattdessen wertlose Produkte . Wie oft das passiert, ist nicht bekannt, denn dafür fehlen belastbare Zahlen.

Doch als der Nutzer das Produkt aus der Schachtel holt, muss er feststellen, dass er eine falsche SSD erhalten hat. Denn in der Schachtel liegt nicht die 980 Pro, sondern die langsamere 970 EVO Plus. Obendrein bietet das Modell, welches er erhalten hat, nur 1 TB anstatt 2 TB. Der Preisunterschied zwischen den Modellen liegt bei immer rund 40 Euro, wenn man sich die Straßenpreise anschaut.

Amazon bietet schon länger einen Service an, der sich Renewed nennt: Unter dem Label verkauft Amazon zurückgesendete Produkte, die man noch einmal überprüft und anschließend günstiger weiterverkauft. In einigen Fällen kann man sogar ein Schnäppchen machen.

