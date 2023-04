Entwickler wollte das sozialste MMORPG der Welt bauen – Ersetzt Angestellte jetzt durch KI

Das MMORPG Galaxies of Eden wollte voll auf soziale Kontakte setzen. Sogar Klassen, die gar nicht kämpfen müssen, wurden versprochen und wer möchte, hätte auch einfach nur eine Stadt bauen können sollen. Jetzt wechseln die Entwickler den Fokus und möchten das Spiel von künstlicher Intelligenz verbessern lassen.

Was ist Galaxies of Eden? Was das Game aktuell ist, ist schwierig zu beantworten. Noch vor einiger Zeit, nämlich Ende 2021, war die Vision jedoch klar. Man möchte das sozialste MMORPG auf den Markt sein, versprachen die Entwickler.

Dazu setzte man auf zwei verschiedene Spielmodi:

Einen Action-Modus, in dem sich das ganze Game ähnlich zu seinem Third-Person-Shooter spielen sollte

Einen Sozial-Modus, in dem es dann um Handel, Housing und den Aufbau ganzer Städte gehen sollte

Auch Loot in Form von Ausrüstung sollte es in Galaxies of Eden nicht geben. Stattdessen konnte man nur Crafting-Material erbeuten, mit dem ihr dann neue Gegenstände herstellen könnt, oder herstellen lassen könnt. Spieler, die sich komplett auf Crafting fokussieren, sollten das auch tun können.

Die Städte im Spiel sollten dann ebenfalls fast alle nur von Spielern errichtet und betrieben werden. NPCs gäbe es zwar, jedoch auf die ganze Spielwelt gesehen recht wenige. Ursprünglich sollte Galaxies of Eden im 2. Quartal 2022 eine Alpha starten, das ist jedoch nicht passiert.

Hier seht ihr einen ersten Gameplay-Einblick:

Fokus des Spiels soll sich ändern – KI schreibt sowieso besser als echte Menschen

Was ändert sich jetzt? Über Twitter hat das Entwicklerteam nun bekannt gegeben, dass sich der Fokus von Galaxies of Eden ändern soll. Statt voll auf soziale Features zu setzen, soll künstliche Intelligenz jetzt im Mittelpunkt des MMORPGs stehen.

Diese ist dann in Zukunft dafür zuständig, das „Abenteuer endlos fortzuführen“ und das virtuelle Universum immer durch neue Inhalte zu erweitern. Im Discord wird einer der Entwickler dann sogar noch konkreter: Das neue Hauptfeature von Galaxies of Eden sollen Quests sein, die komplett von einer KI generiert werden.

Warum passiert das? Als Grund für diesen drastischen Richtungswechsel erklärt Entwickler Alkan vor allem Geldprobleme. Er rechtfertigt den neuen Weg folgendermaßen:

„Nein, das ist kein Aprilscherz und um es kurzzuhalten, ein soziales MMORPG zu entwickeln ist für uns nicht möglich. Eines unserer größten Probleme, mit dem wir kämpften, war die Finanzierung. Durch fehlende Finanzierung konnten wir keine Leute einstellen, die Inhalte entwickeln. Künstliche Intelligenz hat dieses Problem für uns gelöst. Aktuell kann [die KI] Geschichten und Quests sowieso viel besser schreiben, als der durchschnittliche Mitarbeiter.“ (via massivelyop)

Fans sind nicht begeistert – Halten Kurswechsel erst für Aprilscherz

Wie reagieren die Fans? Alles andere als positiv. Galaxies of Eden war bereits vorher eher ein Geheimtipp, doch nun scheint es sogar die bisher treuen Fans zu verschrecken. Der ursprüngliche Post auf Twitter hat aktuell sogar nur einen einzigen Kommentar, ein Bild der KI des Spiels mit der Unterschrift: „Glaubt seinen Lügen nicht.“

Auch im Discord halten die meisten Fans die ganze KI-Geschichte erst für einen Aprilscherz. Mehrere User fragen sogar mehrfach nach, ob das wirklich auch ganz und 100 % sicher kein blöder Scherz sei. Als die Entwickler das mehrfach verneinen, wenden sich einige schnell ab.

Einer schreibt dazu nur: „Das ist eine Schande, ich hatte mich auf ein soziales MMO gefreut. Macht’s gut“ und verlässt daraufhin den Server des Spiels. Auch ein weiterer Fan kann sich der Meinung nur anschließen: „Ich denke, ihr werdet eure gesamte Playerbase dabei verlieren”.

Positive Meinungen zu der Umstellung konnten wir bei der Recherche aktuell nicht finden. Ein User kommentiert lediglich die offene Kommunikation des Studios als gut.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr ein KI-Game spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

