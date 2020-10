In der 8. Woche von Season 4 – Kapitel 2 in Fortnite: Battle Royale sollt ein Auto oder einen Truck durch einen Riss lenken. Deshalb haben wir euch alle Fundorte, an denen sich Rifts gerade auf der Map befinden, gesammelt.

Was ist das für eine Aufgabe? In der 8. Woche von Season 4 werdet ihr auf die Map geschickt und sollt dort ein Auto durch einen Riss lenken. Wenn ihr dies macht, werdet ihr wieder in die Luft befördert und könnt von dort aus weiter.

In Season 4 gibt es verschiedene Risse und außerdem kommen immer wieder neue dazu. Wir haben aber die aktuelle Übersicht der Fundorte in Woche 8 für euch zusammengestellt.

Fundorte auf der Map:

Bei den roten Kreisen befindet sich je ein Riss

Es gibt 10 Orte, an denen sich jeweils 2 Risse befinden. Das sind sie:

Bei einem Hügelaufgang, nordwestlich von Steamy Stacks

Bei einer Brücke, nordwestlich von Dirty Docks

Auf einer Wiese in der Nähe von Risky Reels und nordöstlich von The Authority

Bei einer Brücke, westlich von Dooms Domain

In einer kleinen Häusergegend zwischen Lokis Leuchtturm und Dooms Domain

In der Nähe von einer alten Shadowbasis, westlich von Weeping Woods

Nordöstlich von Holly Hedges

Bei dem Black Panther Monument, westlich von Misty Meadows

Auf dem verschneiten Hügel, nordöstlich von Catty Corner

Lenke ein Fahrzeug durch einen Riss

Das müsst ihr machen: Risse sind nicht nur praktisch für die Fortbewegung, sondern in dieser Woche werden sie Teil der Challenges. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müsst ihr euch also ein Auto schnappen und durch ein Rift fahren. Auf der Map sind seit dem Update 13.40 fast alle Fahrzeuge fahrbar.

Bei manchen Locations sollte die Aufgabe kein Problem sein, denn die Risse befinden sich gleich nahe am Boden. Einige schweben jedoch ein bisschen höher in der Luft.

Die Risse befinden sich nicht immer auf Bodenhöhe

Solltet ihr auf einen Riss treffen, der nicht gleich zu erreichen ist, müsst ihr zuerst eine Treppe bauen, um auf die gleiche Höhe zu gelangen. Habt ihr dies gemacht, könnt ihr dann einfach mit dem Auto durchfahren. Sobald ihr durch den Riss teleportiert wurdet, zählt die Aufgabe als erledigt.

Falls ihr zusätzlich noch mehr Erfahrungspunkte für den Battle-Pass sammeln möchtet, solltet ihr unbedingt noch die geheime Mission aus Season 4 erledigen, bevor sie zu Ende ist. Dort werdet ihr mit einigen EP belohnt, wenn ihr die Zwerge daran hindert, die Map in die Luft zu jagen.