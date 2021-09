Epic Games veranstaltet in Fortnite ein Event mit dem Namen „Beutefreunde“. Was es damit auf sich hat und welche Belohnungen euch dafür rausspringen, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Epic Games veranstaltet ein Event mit dem Namen „Beutefreunde“. Ihr bekommt also die Möglichkeit gegen Ende der 7. Season noch coole kostenlose Items zu gewinnen mit dem ihr euren Skin noch ergänzen könnt.

Alle Infos zum Event „Beutefreunde“

Wann endet das Event? Da das Event schon begonnen hat, listen wir hier euch nur das Ablaufdatum der Aktion. Ihr habt bis zum 12. September 2021 um Punkt 22 Uhr Zeit Punkte zu sammeln.

Wie nehme ich daran Teil? Unter dieser Epic Games Seite könnt ihr euch für die Aktion registrieren und erhaltet Zugang zum Überblick der Belohnungen (via fortnite.com). Nach der Registrierung loggt ihr euch auf eurer Plattform ein und zockt mit euren Kollegen einfach ein paar Battle-Royal- oder Kreativrunden.

Was gibt es für Belohnungen? Es gibt vier Belohnungen, die ihr euch freischalten könnt. Diese lauten wie Folgt:

Emoticon „Weltraum-Handschlag“ – 3 Punkte

Musik „Invasion-Remix“ – 10 Punkte

Lackierung „Strandspuren“ – 20 Punkte

Spitzhacke „Hackquarium“ – 50 Punkte

Das sind alle Items, die es zu verdienen gibt

Wie bekomme ich die Punkte? Ihr müsst lediglich mit euren Freunden zusammen Duo-, Trio- oder Team-Matches zocken. Ihr könnt aber nicht einfach eine Runde starten und dann wieder verlassen, um so schnell die Punkte zu ergattern. Als Spieler ist man dazu gezwungen die gestartete Runde mindestens 10 Minuten lang gespielt zu haben, da diese sonst von Epic Games nicht anerkannt werden.

Pro 10 Minuten im Battle-Royal Modus erhaltet ihr einen Punkt. Im Kreativmodus gilt die Regelung auch aber mit einem Hacken.

Epic Games begrenzt die maximale Ansammlung an Punkten pro Tag im Kreativmodus auf sechs. Da der Kreativmodus eine gute Alternative zum normalen Battle-Royal Modus bietet, wird dieser auch häufig zum EP farmen genutzt. Dort könnt ihr zusammen mit euren Kumpels, Deathruns oder andere abwechslungsreiche Modi zocken, die den Alltag in Fortnite ein bisschen aufpeppen.

Es gibt dennoch eine Möglichkeit schnell an Punkte zu kommen, ohne sich im Battle-Royal Modus zu quälen. Epic Games fügte die sogenannte Bonus-Zeit mit ein. Ihr habt also die Möglichkeit eine Wunsch-Zeit auszuwählen wie z. B. 21 Uhr – 22 Uhr. In dieser Zeit bekommt ihr einen 3x Multiplikator, der für einen Punkteboost sorgt.

Wie findet ihr solche Events? Findet ihr es cool das Epic ab und an kostenlose Items springen lässt? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Event haltet.