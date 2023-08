Ein Online-Strategiespiel aus Hamburg hat jetzt 1 Milliarde Euro verdient

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Ist also alles toll bei InnoGames? Nein, nicht ganz. InnoGames ist nach Ubisoft Düsseldorf zwar der größte Arbeitgeber im Videospiel-Bereich in Deutschland mit 350 Angestellten, doch das waren mal mehr.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to