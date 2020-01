Der White-Hat-Hacker Ahmed Sherif alias „Batee5a“ wird vom deutschen Entwicklerstudio Innogames im Spiel Forge of Empires geehrt. Ein NPC, der ihm nachempfunden ist, landet sogar im Spiel.

Dass Hacker wie etwa in FIFA 20 nicht nur Schindluder in einem Spiel treiben, sondern maßgeblich zur Sicherheit beitragen können, beweist der White-Hat-Hacker Ahmed Sherif alias „Batee5a“.

Wer ist „Batee5a“? Der ägyptische Bug-Bounty-Hunter hilft dem erfolgreichen, deutschen Entwicklerstudio Innogames dabei, Sicherheitslücken und Schwachstellen im Onlinegame Forge of Empires zu finden. Da er mit seinen Hacker-Künsten nichts Schlimmes anstellt, wird er als White-Hat-Hacker bezeichnet.

Was konnte der Hacker bisher erreichen? „Batee5a“ entdeckte gemeinsam mit 195 weiteren Hackern mehr als 58 Schwachstellen, dieses daraufhin behoben werden konnte.

Im Rahmen eines Bug-Bounty-Hunter-Programms wurden 22.500 Euro an die Hacker ausgezahlt.

12.000€ und eine eigene Spielfigur für Hacker

Was bekommt „Batee5a“? Innogames belohnt die Hacker, die ihnen helfen, nicht nur mit Geld. Dem wertvollsten unter ihnen wird sogar eine besondere Ehre zuteil. „Batee5a“ hat sich als der effektivste Hacker herausgestellt. Es wird ein Avatar nach seinem Abbild erstellt, den ihr dann in Forge of Empire auswählen könnt. Der Avatar kommt mit dem nächsten Update ins Spiel.

Der White-Hat-Hacker entdeckte seit seinem Einstieg ins Online-Strategiespiel Forge of Empires Anfang 2019 bisher 31 Sicherheitslücken und erhielt so rund 12.000 Euro an Prämie ausgezahlt.

Links der Hacker, rechts seine Spielfigur.

Wie regiert er auf diese Ehre? Ahmed „Batee5a“ Sherif meinte: „Es ist so cool zu sehen, wie mein Gesicht eine steinzeitliche Stadt in einem Spiel baut, das meine Freunde spielen. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass meine harte Arbeit von einem Unternehmen, das ich selbst sehr schätze, anerkannt und geschätzt wird. Ich hoffe, dass es andere inspiriert, jemanden wie mich im Spiel zu sehen, der die Spielwelt – und deren Software – schützt. Außerdem hoffe ich, dass diese Spieler ihre Fähigkeiten aus den Spielen weiterentwickeln und die Erfahrung dann als White-Hat-Hacker in mehr Sicherheit für alle einbringen.“

Was sagt Innogames zur Situation? Das Unternehmen ist begeistert davon, welche gute Arbeit „Batee5a“ bisher geleistet hat. „Wir freuen uns, Batee5a mit einem personalisierten Charakter in Forge of Empires für seine hervorragende Arbeit an unserem Bug-Bounty-Programm zu belohnen“, sagt Stefan Walter, Product Head bei InnoGames.

„Leidenschaftlich, kollaborativ und fair setzt Batee5a den Standard dafür, was es bedeutet, ein echter Gamer zu sein, der sich besonders stark engagiert, sowohl um das Spiel zu verbessern als auch um zu gewinnen.“