Ein Piraten-Spiel für die PS5 erinnert an Baldur’s Gate 3, überzeugt Rollenspiel-Fans mit neuem Trailer

Ein neues Rollenspiel für die PS5 lässt euch zum berüchtigten Piraten werden. Der erste Trailer zeigt zwar nicht viel Gameplay, aber kann Spieler damit bereits überzeugen.

Um welches Spiel geht es hier? Flint – Treasure of Oblivion ist ein neues Rollenspiel von dem Indie-Entwickler Savage Level, das im vierten Quartal von 2024 erscheinen soll. Ein genaues Release-Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Das Spiel erscheint auf der PS5, der Xbox und Steam.

Ihr schlüpft in dem rundenbasierten-RPG in die Rolle eines berüchtigten Piraten und stürzt euch in eine detailreiche Welt:

Flint – Treasure of Oblivion: Neues Piraten-RPG überzeugt mit erstem Trailer

Was erwartet euch? Viel Gameplay zeigt der Trailer zwar noch nicht. Die kurzen Ausschnitte, die ihr zu sehen bekommt, erinnern dabei an einen Mix aus Baldur’s Gate 3 und XCOM.

Zumindest auf den ersten Blick sieht es ziemlich interessant aus und könnte sich damit vielleicht gut in die rundenbasierten RPG-Hits der letzten Zeit einreihen.

Flint – Treasure of Oblivion verspricht euch auch einige Features, die zu einem guten rundenbasierten Rollenspiel gehören:

Bereitet euch auf die Herausforderungen und Kämpfe vor, indem ihr eine Crew aus verschiedenen Mitgliedern mit einzigartigen Talenten zusammenstellt

Fertigkeiten und Attribute löst ihr durch Würfel aus

Verbessert eure Crew mit neuen Fähigkeiten und erhöht euer Würfelglück für mehr Erfolg

Erkundet die mit Unreal Engine 5 geschaffene Spielwelt, die sich von der französischen Stadt Saint Malo bis hin zu Zentralamerika erstreckt

Mit einem dynamischen Comicheft-Stil will das Rollenspiel eure Reise anschaulich und einzigartig erzählen. Ihr bekommt im Spiel also regelmäßig kleine Comic-Ausschnitte zu sehen, die eure Reise erzählerisch zusammenfassen.

„Indie-Entwickler wissen, was die Leute wollen“

Was sagt die Community? Auch, wenn es noch gar nicht so viel von Flint – Treasure of Oblivion zu sehen gibt, zeigen sich die Spieler jetzt schon begeistert. Dies sieht man in ihren Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube).

So stellt zum Beispiel der User BigDiamondGames in seinem Kommentar die Fragen: „Ein ARPG-Piraten-Spiel? Was ist das, das Spiel des Jahres oder sowas?“ Ähnlich sieht es wohl der User gri22lybear, der in seinem Kommentar schreibt, dass Indie-Entwickler wüssten, was die Leute wollen.

In einem anderen Kommentar schreibt ein User: „Sieht aus, wie ein vernünftiges, spaßiges, rundenbasiertes RPG mit Piraten, wenn da irgendwelche Magie bei ist, bin ich 100 % drin. Ich bin 100 % drin, wenn es nicht so ist, aber warum nicht“.

Andere User drücken in ihren Kommentaren die Vermutung aus, dass bestimmt irgendwelche Leute, die keine Ahnung von guten Videospielen haben, die Grafik bemängeln werden.

