In Final Fantasy XIV könnt ihr viele verschiedene Rollen spielen. Ob legendärer Held oder bekannter Schmied, es gibt zahlreiche Rollen einzunehmen. Dank eines neuen Emotes könnt ihr nun sogar Pantomime werden. Der hat seinen Preis, kommt bei den Fans aber gut an.

Was ist das für ein Emote? Die Geste heißt schlicht “Pantomime” und stellt eben genau das dar: Einen Pantomimen. Bei Pantomime handelt es sich um eine der vielen Darstellungsformen in der Kunst. Oft wird die pantomimische Darstellung auch bei Gemeinschaftsspielen wie Scharade eingesetzt, um Dinge ohne Worte zu beschreiben. Oder um sich zum Affen zu machen.

Die meisten von euch dürften sowas schon einmal in einer Fußgängerzone, einer Show oder in einem Film gesehen haben. Der Darsteller tut häufig so, als wäre er von unsichtbaren Wänden umgeben oder als hätte er unsichtbare Gegenstände in der Hand. Mit dem Emote könnt ihr nun das Gleiche in Final Fantasy XIV machen.

Somit wird FFXIV neben den zwei bereits angekündigten, neuen Jobs von Endwalker quasi mit noch einem Beruf erweitert. Hier könnt ihr im Showcase sehen, wie genau das aussieht:

Das Emote ist nicht günstig, aber kommt gut an

Was kostet die Geste? Im offiziellen Store von FFXIV kostet der Skin 7 Dollar, was umgerechnet rund 5 Euro entspricht. (via store.finalfantasyxiv.com)

Im Vergleich liegt der Preis zwischen den günstigsten Emotes (1,40 Euro) und dem teuersten, einzigartigen Emote Megaflare (9 Euro) immer noch im Mittelfeld. Für ein Emote ist der Preis für manche Spieler womöglich immer noch etwas happig.

Dennoch sind die Reaktionen auf die Geste positiv, auf reddit finden sich zahlreiche Kommentare zum Pantomimen-Emote.

iggyworldwide schrieb dazu in einem Post: “Ich habe darauf gewartet, dass dieses neue Emote kommt!” Der Post hat mittlerweile über 5000 Upvotes und 169 Antworten (Stand: 22. September, 12:35, via reddit.com).

Andere Spieler freuen sich ebenfalls über das Emote. southerngamergirl schreibt dazu: “Es ist so dumm, dass ich es brauche.” Zahlreiche weitere Spieler äußern sich ähnlich.

Es gibt aber auch Kritik am Preis des Emotes und dass dieser zu hoch sei. Generell gibt es Kritik am Ingame-Shop von FFXIV, da es sich um ein Vollpreisspiel mit zusätzlichem Abo-Modell handelt.

Letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es das Geld wert ist. Wer schon immer eine Pantomimen-Karriere in FFXIV angestrebt hat, dürfte jetzt aber seine Chance erhalten. Die Konkurrenz könnte allerdings groß sein.

Aber was haltet ihr vom Pantomime-Emote? Ist der was für euch? Oder stimmt ihr den Kritikern des Preises zu? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Wenn euch eine derartige Berufswahl nicht reizt, solltet ihr euch vielleicht den Job des Beschwörers mal genauer anschauen. Der hat nach 8 Jahren nun endlich die Überarbeitung erhalten, die er verdient.