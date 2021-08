Alles, was wir zu Endwalker wissen, lest ihr hier:

Yoshida erklärt dann: Diese „Abneigung“ sei als Trypophobie bekannt, die Leute hätten eine Abscheu oder eine Angst vor „Clustern kleiner Löcher oder Huppel“. Die Phobie variiere in ihrer Schwere. Auch was genau die Furcht auslöse, unterscheide sich von Person zu Person.

Die neue Klasse „Sage“ in Final Fantasy XIV hat vier „Sage Tools“ als Klassensymbol: Vier stabförmige Muster mit einem Loch am oberen Ende.

Insert

You are going to send email to