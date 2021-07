Das Spiel an sich ist bereits vor zwei Wochen ausverkauft gewesen und selbst jetzt teilweise schwer im Handel zu bekommen. Der Ansturm sorgte sogar für Probleme bei den Servern, die mit den Massen an Spielern nicht zurecht gekommen waren.

Bestpreis bei Amazon: Im Angebot gibt es 60 Tage Spielzeit für Final Fantasy XIV: A Realm Reborn für nur 22,99 Euro. Somit kostet euch ein Monat nur 11,49 Euro statt der üblichen 12,99 Euro. Mit dem Preis ist Amazon aktuell der günstigste Anbieter am Markt, denn selbst bei den Keysellern kostet die Game Time Card sogar mehr als der UVP und fängt bei 27 Euro an. Sichert euch jetzt eure Spielzeit solange der Vorrat reicht.

Final Fantasy 14 ist so erfolgreich, dass sich der Chef deswegen schon entschuldigt hat . Auf Steam hatte FFXIV sogar zeitweise 60.000 Spieler gleichzeitig und konnte damit Destiny 2 überholen. Wer sich dem aktuellen Hype um das MMORPG anschließen will oder einfach sein Abo günstig verlängern möchte, kann jetzt bei Amazon im Angebot Spielzeit besonders günstig kaufen. Final Fantasy XIV ist bekanntlich ein Pay2Play-Spiel und benötigt daher ein Abonnement oder vorher gekaufte Spielzeit.

