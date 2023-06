Fans sehen in neuem Action-Kracher auf Netflix Warzone als Film – „Das ist Live-Action-CoD“

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was sagen Warzone-Zuschauer dazu? In einem Thread auf Reddit sprechen CoD-Fans über den Film und Spieler, die den Film gesehen haben, sehen viele Parallelen zu einem Match im Battle Royale von CoD – insbesondere zum DMZ-Modus ( via Reddit.com ).

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Netflix hat kürzlich den neuen Action-Streifen Extraction 2 veröffentlicht. Ein paar Fans von Call of Duty: Warzone fühlen sich an das Battle Royale erinnert.

Insert

You are going to send email to