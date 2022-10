Für FIFA 23 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 4 (Team of the Week) an. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten.

Das ist das Team of the Week: An jedem Mittwoch ist es in FIFA 23 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der letzten Fußball-Woche mit starken Leistungen in realen Spielen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind und ihre Gold-Karten ersetzen.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der FUT-Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Trading-Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 4 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 4 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam. Möchtet ihr euch die Vorhersagen im Video ansehen, binden wir es hier für euch ein:

Torhüter

TH: Bolat (KVC Westerlo)

Verteidiger

LV: Cancelo (Manchester City)

IV: Eder Militao (Real Madrid)

IV: Tomori (AC Mailand)

Mittelfeldspieler

ZM: Pedri (FC Barcelona)

ZM: Bruno Guimaraes (Newcastle United)

ZOM: Mount (Chelsea FC)

RM: Saka (Arsenal)

RM: Correa (Atletico Madrid)

Stürmer

RF: Diaby (Bayer Leverkusen)

ST: Dzeko (Inter Mailand)

TOTW 4 Ersatzbank:

TH: Chevalier (OSC Lille)

IV: Trusty (Birmingham City)

RV: Frimpong (Bayer Leverkusen)

LV: Bensebaini (Borussia Mönchengladbach)

IV: Jaeckel (Union Berlin)

ZM: Eze (Crystal Palace)

ZOM: Förster (VfL Bochum)

ZOM: Hong Hyeun Seok (Gent)

ST: Brenner (FC Cincinnati)

ST: Valencia (Fenerbahçe Istanbul)

ST: Mario Gonzalez (OH Leuven)

ST: Goncalo Ramos (Benfica Lissabon)

Kandidaten aus der Bundesliga für das TOTW 4

Diese Bundesligaspieler könnten im TOTW 4 dabei sein:

Moussa Diaby von Bayer Leverkusen zeigte eine richtig starke Leistung und war an drei Toren beim 4:0 Sieg gegen Schalke beteiligt. Er schoss eins selbst und bereitete zwei vor, was ihm einen Platz im nächsten TOTW einbringen sollte.

von Bayer Leverkusen zeigte eine richtig starke Leistung und war an drei Toren beim 4:0 Sieg gegen Schalke beteiligt. Er schoss eins selbst und bereitete zwei vor, was ihm einen Platz im nächsten TOTW einbringen sollte. Jeremie Frimpong nahm die Vorlagen von Diaby dankend an und verwandelte 2 Tore im selben Spiel. Ob das für eine Inform-Karte reicht, erfahren wir am Mittwoch.

nahm die Vorlagen von Diaby dankend an und verwandelte 2 Tore im selben Spiel. Ob das für eine Inform-Karte reicht, erfahren wir am Mittwoch. Philipp Förster vom VfL Bochum machte ein starkes Spiel im offensiven Mittelfeld und trug ein Tor sowie eine Vorlage beim 3:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt bei.

vom VfL Bochum machte ein starkes Spiel im offensiven Mittelfeld und trug ein Tor sowie eine Vorlage beim 3:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt bei. Paul Jaeckel verteidigte stark gegen den VfB Stuttgart und schoss sogar das entscheidende Tor für Union Berlin in der 76. Minute.

verteidigte stark gegen den VfB Stuttgart und schoss sogar das entscheidende Tor für Union Berlin in der 76. Minute. Ramy Bensebaini, Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach, machte ein herausragendes Spiel und hatte beim Abpfiff sogar zwei Tore auf dem Zettel. Eine starke Leistung, für die der Verteidiger eine TOTW-Karte verdient hätte.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 4? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

