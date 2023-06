FIFA 23: Shapeshifters startet morgen mit irren Karten – Kriegen wir Upamecano als Stürmer?

Wir stellen euch in einem kurzen Video den Vergleich zwischen Starfield und Star Citizen vor und was die Spieler dazu sagen.

Was sagt ihr zum Shapeshifters-Event? Freut ihr euch auf neue Top-Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren.

Wie kriegt man Shapeshifters-Karten? Der Großteil der Karten wird in den Packs von FIFA 23 landen, aber dort braucht ihr eine Menge Glück , um eine der Karten zu ziehen. Außerdem wird es voraussichtlich auch in den Aufgaben und SBCs Event-Spieler geben.

Was ist Shapeshifters? Das Shapeshifters-Event in ist dafür bekannt, Karten mit teilweise völlig verrückten Position zu veröffentlichen. So können beispielsweise Stürmer Verteidiger-Karten kriegen. Oder Spieler, die normalerweise auf Flügeln stürmen, können im Zentrum landen. Bei Shapeshifters ist vieles möglich.

Wann startet Shapeshifters? Das neue Shapeshifters-Event startet morgen, am 16. Juni um 19:00 Uhr. Ab dieser Zeit sind die neuen Karten dann in den Packs von FUT 23 zu finden.

In FIFA 23 startet morgen das Shapeshifters Event in Ultimate Team. Hier erhaltet ihr alles Infos zur neuen Promo sowie Leaks zu den neuen Karten.

