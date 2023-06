FIFA 23: Serie A TOTS hat heute Release – Leaks & Infos zum Event

In FIFA 23 erscheint heute das Serie A TOTS. Alles zum neuen Team of the Season aus Italien erfahrt ihr hier.

Wann erscheint das Serie A TOTS? Das Serie A TOTS erscheint am Freitag, den 02. Juni um 19:00 Uhr in FIFA 23. Es löst damit das Ligue-1-TOTS ab.

Zu diesem Zeitpunkt werden die verstärkten Karten aus der italienischen ersten Liga in Ultimate Team erscheinen. Ihr findet die Karten dann vor allem in Packs, es wird aber mit Sicherheit auch wieder entsprechende Squad Building Challenges und Herausforderungen geben.

Bei den Karten handelt es sich um extrem verbesserte Versionen der stärksten Spieler der abgelaufenen Serie-A-Saison. Aktuell erscheint jede Woche ein neues TOTS. Den Zeitplan zum TOTS findet ihr hier.

Wer steht im Serie A TOTS von FIFA 23? Leaks & Predictions zum Event

Welche Karten kommen? Offiziell ist das noch nicht bekannt, aber in Ultimate Team gibt es immerhin schon einen Hinweis per Ladebildschirm.

Der Ladebildschirm zum Serie A TOTS

Aufgrund dessen vermuten Fans, dass mindestens folgende drei Spieler im TOTS landen könnten:

Khvicha Kvaratskhelia

Paulo Dybala

Rafael Leao

Zudem gibt es mittlerweile Leaks, welche Spieler dabei sein könnten.

Das sagen Leaks zum Serie A TOTS: Der bekannte Leaker “FUT Sheriff” hat ebenfalls schon einige Namen veröffentlicht, die im TOTS stehen sollen. Via Twitter spricht der Leaker von folgenden Spielern:

Osimhen

Kvaratskhelia

Leao

Hernández

Martínez

Barella

Dybala

Di María

Rabiot

Di Lorenzo

Cuadrado

Smalling

Tomori

Szczesny

Bremer

Tonali

Strefezza

Wichtig zu beachten ist dabei, dass es sich hierbei um inoffizielle Leaks handelt. Ob diese Spieler am Ende tatsächlich im TOTS der Serie A stehen, bleibt abzuwarten und wird erst klar sein, sobald das Team um 19:00 Uhr veröffentlicht wird.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

