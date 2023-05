FIFA 23: Ligue 1 TOTS startet heute – Leaks & Infos zum Event

In FIFA 23 steht heute das Ligue 1 TOTS an. Es ist der nächste Schritt im Team-of-the-Season-Event. Alle Leaks und Infos zeigen wir euch hier.

Wann kommt das Ligue 1 TOTS? Die neuen TOTS-Karten aus der Ligue 1 kommen am Freitag, den 26. Mai um 19:00 Uhr ins Spiel. Ihr findet sie dann in Ultimate Team.

Was ist das Ligue 1 TOTS? Das Ligue 1 TOTS besteht aus den besten Spielern der ersten Liga in Frankreich aus der ablaufenden Saison. Die gewählten Spieler landen im “Team of the Season” und kriegen brutal verstärkte Karten.

Nach dem Release landen die Karten in den Packs von FIFA 23, werden aber schwer zu ziehen sein – die Chancen auf Top-Karten sind gering. Ihr könnt sie allerdings auch über die Weekend League verdienen. Zudem wird es SBCs und Aufgaben rund um das TOTS geben, die ihr in Ultimate Team abschließen könnt.

Ihr wollt wissen, wie es mit dem TOTS weitergeht? Hier findet ihr den Zeitplan zum Team of the Season in FIFA 23.

Wer kommt in das Ligue 1 TOTS? Leaks zum Event

Das sind die Leaks: Bereits jetzt machen die ersten Namen die Runde, welche Spieler im TOTS landen könnten. So meldete sich etwa der bekannte Leaker FutSheriff über Twitter und veröffentlichte einige Namen, die im Team of the Season auftauchen sollen.

Und dazu gehören echte Top-Karten, denn in der Ligue 1 sind einige brutal starke Spieler, die gerade in FIFA sehr beliebt sind, vertreten.

Im Event sollen laut FutSheriff (via Twitter) folgende Spieler als TOTS-Karte kommen:

Renato Sanches

Neymar

Mbappé

Messi

Marquinhos

Verratti

Ben Yedder

Cabella

Lacazette

Clauss

Nuno Mendes

Sissoko

Todibo

Samba

André

Openda

Dabei handelt es sich allerdings um Leaks, nicht um offizielle Daten. Ob diese Spieler, bzw. alle dieser Spieler, im Team of the Season landen, ist erst klar, sobald das finale Team von EA Sports bekannt gegeben wird.

Das TOTS ist eines der größten Events in FIFA, aber auch immer eines, an dem man merkt, dass sich die Saison langsam ihrem Ende neigt. Und so langsam richten sich die Blicke auf den Nachfolger von FIFA 23: EA Sports FC.